Şehit Samet Aslan'ın cenazesi Amasya'ya getirildi

Şehit ailesinin acısını askerler paylaştı

AMASYA - Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ıncenazesi memleketi Amasya'ya getirildi. Şehidin ailesinin acısını askerler paylaştı.

Van Jandarma Filo Komutanlığında düzenlenen törenin ardından uçakla Amasya-Merzifon Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı, protokol ve ailesi tarafından karşılandı. Aslan'ın askerlerin omzunda taşınan Türk bayrağına sarılı naaşı yapılan duanın ardından cenaze aracına konularak Taşova ilçesine götürüldü.

Eşi Zeynep, annesi Hava, babası İbrahim Aslan ve kardeşleri şehidi gözyaşları içinde karşıladı. Ailenin acısını yanlarındaki askerler paylaştı. Amasya Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti milletvekilleri Haluk İpek ile Hasan Çilez, CHP Milletvekili Reşat Karagöz ve Amasya Belediye Başkanı Bayram Çelik, şehidin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan, yarın Taşova ilçesine bağlı Çakırsu köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.