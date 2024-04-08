Umut Yılmaz, babasının koltuğuna oturarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Şehitkamil Belediye Başkanı seçilen Umut Yılmaz, 1989'da babası Ahmet Yılmaz'ın da belediye başkanlığı yaptığı koltuğa oturarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi.
Umut Yılmaz'ın babası Ahmet Yılmaz, SHP'den 27 Mart 1989'da Şehitkamil Belediye Başkanı seçilmesinin ardından 5 yıl görevde kaldı.
Daha sonra görevi devreden Ahmet Yılmaz, 2015'te hayatını kaybetti.
Umut Yılmaz ise 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Şehitkamil ilçesinde belediye başkan adayı gösterildi.
Şehitkamil Belediye Başkanlığına seçilen Umut Yılmaz, mazbatasını alıp babasının kabrini ziyaret etti.
Daha sonra Şehitkamil Belediye Başkanlığına giden Yılmaz, geçmişte babasının başkanlık yaptığı koltuğa oturarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Umut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine destek veren vatandaşlara teşekkür etti.
Başkanlığa seçildiği için sevinçli olduğunu anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Çok gururluyum, mutluyum ve hüzünlüyüm. Tarifi anlatılmaz bu duygunun. 30 yıl geçmiş hep bu hayallerle büyüdük. Hep Şehitkamil dedik ve gözümüzü onla açtık. Bugün sağ olsunlar bizi layık gördüler. Çok güzel bir sevgi var. Allah bizi mahcup etmesin. Şehitkamil halkına teşekkür ederim. Farklı bir duygu. Bu konu aklıma gelince sesim titriyor. İnsanların yanında olacağız. Memleketimize inşallah hizmet edeceğiz."
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