Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, işten çıkarılan işçilere yanıt verdi

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, sözleşmesi sona erdiği için işten çıkarılan işçiler ve Hak-İş Sendikası tarafından yapılan eyleme ilişkin açıklama yaptı. İşçilerin altı aylık sözleşmeleri dolduğu için yasal zorunluluk nedeniyle işten çıkarıldığını vurgulayan Yılmaz, "2021 yılında Şehitkamil Belediyesi'nden 113 işçi çıkarıldığında Hak-İş'ten hiçbir ses çıkmadı. Şimdi ise Şehitkamil Belediyesi'nde bir tek üyesi olmamasına rağmen bizi yıpratmak için siyasi şov yapıyorlar" dedi. Adıyaman'da ve Menemen'de yapılan toplu işten çıkarmalarda, Hak-İş'in sessizliğine dikkati çeken Yılmaz, "O belediyeler, AKP'de olduğu için tabii ki konuşmazlar. Ancak CHP yasaya uygun davrandığında, belediyemizin önünde eylem yaparlar" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, sözleşmeleri sona erdiği için işten çıkarılan belediye işçileriyle ilgili belgelerle açıklama yaptı. Belediye önünde Hak-İş Sendikası tarafından yapılan eylemlere ilişkin konuşan Başkan Yılmaz, işten çıkarılan işçilerin partizanlık veya sendika üyeliği nedeniyle değil, tamamen yasal zorunluluklar çerçevesinde işten çıkarıldığını söyledi.

İşçilerin hangi partiye mensup olduğuna bakmadıklarını, sadece süreli iş sözleşmeleri gereği işlerine son verdiklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bizden önceki yönetim bu işçileri işe almış ve biz de yasa gereği bu işçilerin işine son vermek zorunda kaldık. Hak-İş Sendikası, belediyemiz önünde eylem yapıyor, ancak 2021 yılında Şehitkamil Belediyesi'nden 113 işçi çıkarıldığında Hak-İş'ten hiçbir ses çıkmadı. Toplamda 259 kişi eski yönetim tarafından işten çıkarıldı ve yine Hak-İş'ten tık yoktu. Şimdi ise Şehitkamil Belediyesi'nde bir tek üyesi olmamasına rağmen, bizi yıpratmak için siyasi şov yapıyorlar. Bu işçilerin işten çıkarılma tarihleri 30 Haziran 2024. Yani 6 aylık süreyle işe alınmışlardı. İşten çıkarılan işçilerin kim olduğunu sordum ve bana verilen listeye göre tüm işçiler, AKP ilçe teşkilatının referansıyla işe alınmışlar. AKP'li dostlarıma hiç ben böyle bir şey yapmam. Çünkü bana en büyük destekleri, partimden sonra veren partidir AKP. Ben, biraz önceki listeyi, daha biraz önce aldım. Tamamı, AKP ilçe teşkilatından gelen listeyi biraz önce aldım ama bu kişiler, 1 hafta önce mecburen, yasa gereği, sözleşmeleri gereği 6 aylık oldukları için çıkarıldı."

Yılmaz, işçilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini ve Hak-İş Sendikası'nın bu konudaki sessizliğini eleştirerek, şunları söyledi:

"15 yıl boyunca işe gelmeden maaş alan kişinin dosyasını vermeye hazırım"

"Biz, her zaman işçinin, emekçinin yanındaydık. Ben adayken, grev olduğunda, iki gece gittim işçilerin yanında, Başpınar'da soğukta yattım. Hak-İş' Sendikası yoktu o zaman. Hiçbir zaman bir eylemde, bir grevde Hak-İş Sendikası'nı göremezsiniz. Ama Cumhuriyet Halk Partili bir belediye olduğu zaman, genel başkan yardımcısı kimse, ismini bile bilmiyorum, gelir belediyemizin önünde eylem yapar. Ben; size, Hak-İş Sendikası'na sunmak istiyorum. Bu dosya, Şehitkamil Belediyesi'nde 15 yıl boyunca çalışan ama tek bir gün işe gelmeyen; pandemide, depremde, ekonomik krizlerde bir tek gün işe gelmeyen, çatır, çatır maaş alan kişinin dosyası. Şu anda müfettişte. Hak-İş Sendikası'ndan bir tık duydunuz mu? Bir ses duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü işine gelmez. Bütün gerçekleri bilmenizi istiyorum. Biz, haksız bir iş yapmadık, yapmayız da. Hiç kimsenin kimliğine de bakmadık, bakmayacağız da. İşten çıkartılan işçiler için çok üzülüyorum."

Yılmaz, diğer belediyelerde yaşanan işten çıkarmalarla ilgili de örnekler verdi. Adıyaman'da ve Menemen'de yapılan toplu işten çıkarmalarda, Hak-İş'in sessizliğine dikkati çeken Yılmaz, "O belediyeler, AKP'de olduğu için tabii ki konuşmazlar. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi yasaya uygun davrandığında, belediyemizin önünde eylem yaparlar" diye konuştu.

Sayıştay denetimlerinin de işten çıkarmalar konusunda kendilerini zorlayacağını belirten Yılmaz, "Biz insanların kimliklerine bakmayız. Kim necidir, ilgilenmeyiz. Fakat şimdi Sayıştay gelecek. Bana derlerse ki '6 aylık işçileri neden çıkarmadın', 'Belediyeyi zarara mı uğrattın' ne hesap vereceğim? Biz de bir muhalif belediyeyiz. Biz de iktidara siyaseten muhalif bir belediyeyiz" dedi.

"İşçinin, emekçinin yanındayız"

İşten çıkarılan işçilere çağrıda bulunan Yılmaz,"İşten çıkarılan tüm arkadaşlarımıza rica ediyorum, yarın saat 12.00'de Başkan Yardımcımız Cihan Bey ile görüşsünler. 60'ına birden, eski müvekkil firmamla görüştüm ve 60'ını birden işe alacaklar. Lütfen, Başkan Yardımcımız Cihan Bey'e ulaşsınlar. Tüm işçileri, derhal işe koyacağız. Her zaman işçinin, emekçinin yanındayız" ifadelerini kullandı.