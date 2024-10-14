Şehitkâmil Belediye Başkanı Yılmaz: "Herkesin Gaziantep Futbol Kulübü'ne Sahip Çıkması Gerekmektedir" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Şehitkâmil Belediye Başkanı Yılmaz: "Herkesin Gaziantep Futbol Kulübü'ne Sahip Çıkması Gerekmektedir"

Şehitkâmil Belediyesi tarafından ilçe genelinde spor ve eğitim desteklerine ilişkin protokol, Gaziantep Valiliği’nde imzalandı. Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Bu memleketin havasını koklayan herkesin Gaziantep Futbol Kulübü’ne sahip çıkması gerekmektedir. Gaziantep Futbol Kulübü’nün Gaziantepspor’un başına gelenlerin gelmesini istemiyoruz. Ben Sayın Memik Başkan ve ekibine tüm emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

14.10.2024 18:18  Güncelleme: 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçe genelinde spor ve eğitim desteklerine ilişkin protokol, Gaziantep Valiliği'nde imzalandı. Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Bu memleketin havasını koklayan herkesin Gaziantep Futbol Kulübü'ne sahip çıkması gerekmektedir. Gaziantep Futbol Kulübü'nün Gaziantepspor'un başına gelenlerin gelmesini istemiyoruz. Ben Sayın Memik Başkan ve ekibine tüm emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında yeni spor tesisler yapılması, spor malzemesi desteği, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi ve maçlara katılım sağlamalarına yönelik protokol imzalandı. Gaziantep Valiliği'nde gerçekleşen protokol imza törenine Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç ve Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz katıldı.

Vali Çeber, "Beni çok mutlu eden bir protokol. Gaziantep FK, şehrimizin en önemli değerlerinden biri. Bugün spor için bir aradayız. İmzaladığımız protokolle Şehitkamil Belediye Başkanı'mız Umut Bey, kulübümüze önemli yardım ve desteklerde bulunacak. İmzalanan protokolün şehrimize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

"Biz bu takıma sahip çıkmak istiyoruz"

Belediye Başkanı Umut Yılmaz da Gaziantep Futbol Kulübü'nün kente çok büyük bir değer kattığını söyledi. Yılmaz, Gaziantep FK'ye destek olacak protokol ile aynı zamanda gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan kurtarıp sporla tanıştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu memleketin havasını koklayan, suyunu için, ekmeğini kazanan herkesin Gaziantep Futbol Kulübü'ne sahip çıkması gerekmektedir. Gaziantep Futbol Kulübü'nün Gaziantepspor'un başına gelenlerin gelmesini istemiyoruz. Ben Sayın Memik Başkan ve ekibine tüm emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Biz bu takıma sahip çıkmak istiyoruz. İnşallah bundan sonra bu takım memleketin tanıtımı noktasında gereğini yerine getirecektir" diye konuştu.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz da desteklerinden dolayı Başkan Umut Yılmaz'a teşekkür ederek sportif başarılarla şehri mutlu etmek istediklerini kaydetti.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ise projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç, çocukları sporla tanıştıracak bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kaynak: ANKA

Gaziantep Valiliği, Yerel Haberler, Gaziantepspor, Umut Yılmaz, Gaziantep, Belediye, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehitkâmil Belediye Başkanı Yılmaz: 'Herkesin Gaziantep Futbol Kulübü'ne Sahip Çıkması Gerekmektedir' - Son Dakika


19:05 Erdoğan yeni anayasa tartışmalarına son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok Erdoğan yeni anayasa tartışmalarına son noktayı koydu: İlk 4 maddeyle ilgili sorunumuz yok
18:20 ’’Jahrein’’ adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi ''Jahrein'' adıyla bilinen yayıncı Ahmet Sonuç tahliye edildi
17:18 İzlanda maçı ertelenecek mi Futbolseverlerin beklediği haber geldi İzlanda maçı ertelenecek mi? Futbolseverlerin beklediği haber geldi
15:56 Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım Temizlik görevlisi, 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar etti: Seninle sevgili olacağım
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi
09:39 Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu
09:35 Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı
09:15 Haberler.com ekibi Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat
09:14 Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL
09:06 Avusturya’dan, Haaland’ın takımı Norveç’e gol yağmuru Avusturya'dan, Haaland'ın takımı Norveç'e gol yağmuru
08:54 Heyacan dorukta İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11’leri Heyacan dorukta! İşte İzlanda-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
08:51 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı 10 yaşındaki çocuğun kullandığı elektrikli bisiklete dolmuş çarptı: 11 yaralı
08:48 Hüseyin Çelik’ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler Hüseyin Çelik'ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler
08:25 Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor Şampiyonlar ligi masasının tartışmalı ikilisi Dilan Polat ve Özlem Öz arasında neler oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 19:24:33. #1.12#
SON DAKİKA: Şehitkâmil Belediye Başkanı Yılmaz: "Herkesin Gaziantep Futbol Kulübü'ne Sahip Çıkması Gerekmektedir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.