Şehitkâmil Belediye Başkanı Yılmaz: "Herkesin Gaziantep Futbol Kulübü'ne Sahip Çıkması Gerekmektedir"

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçe genelinde spor ve eğitim desteklerine ilişkin protokol, Gaziantep Valiliği'nde imzalandı. Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Bu memleketin havasını koklayan herkesin Gaziantep Futbol Kulübü'ne sahip çıkması gerekmektedir. Gaziantep Futbol Kulübü'nün Gaziantepspor'un başına gelenlerin gelmesini istemiyoruz. Ben Sayın Memik Başkan ve ekibine tüm emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında yeni spor tesisler yapılması, spor malzemesi desteği, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi ve maçlara katılım sağlamalarına yönelik protokol imzalandı. Gaziantep Valiliği'nde gerçekleşen protokol imza törenine Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Umut Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç ve Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz katıldı.

Vali Çeber, "Beni çok mutlu eden bir protokol. Gaziantep FK, şehrimizin en önemli değerlerinden biri. Bugün spor için bir aradayız. İmzaladığımız protokolle Şehitkamil Belediye Başkanı'mız Umut Bey, kulübümüze önemli yardım ve desteklerde bulunacak. İmzalanan protokolün şehrimize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

"Biz bu takıma sahip çıkmak istiyoruz"

Belediye Başkanı Umut Yılmaz da Gaziantep Futbol Kulübü'nün kente çok büyük bir değer kattığını söyledi. Yılmaz, Gaziantep FK'ye destek olacak protokol ile aynı zamanda gençleri ve çocukları kötü alışkanlıklardan kurtarıp sporla tanıştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu memleketin havasını koklayan, suyunu için, ekmeğini kazanan herkesin Gaziantep Futbol Kulübü'ne sahip çıkması gerekmektedir. Gaziantep Futbol Kulübü'nün Gaziantepspor'un başına gelenlerin gelmesini istemiyoruz. Ben Sayın Memik Başkan ve ekibine tüm emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Biz bu takıma sahip çıkmak istiyoruz. İnşallah bundan sonra bu takım memleketin tanıtımı noktasında gereğini yerine getirecektir" diye konuştu.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz da desteklerinden dolayı Başkan Umut Yılmaz'a teşekkür ederek sportif başarılarla şehri mutlu etmek istediklerini kaydetti.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ise projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç, çocukları sporla tanıştıracak bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.