Şehitkamil Belediyesi Emeklilere Karkamış Antik Kenti Turu Düzenliyor

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(GAZİANTEP)- Şehitkamil Belediyesi, 50-60 yaş arası emeklilere yönelik başlattığı 'Karkamış Antik Kenti Turu' projesi ile emeklilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, sosyal ve kültürel projelerine bir yenisini daha ekleyerek, emeklilere yönelik özel bir tur projesi başlattı. 'Karkamış Antik Kenti Turu' projesi kapsamında, 50-60 yaş arasındaki emekliler, Karkamış Antik Kenti'ni ziyaret ederek tarihin derinliklerine yolculuk yapma fırsatı buluyorlar.

Karkamış Antik Kenti, tarihi milattan önce 3 bin yılına kadar uzanan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan önemli bir arkeolojik alan olarak biliniyor. Antik kent, Hitit, Asur ve Babil gibi medeniyetlerin izlerini taşıyor. Belediye'nin düzenlediği tur, katılımcılara medeniyetlerin kalıntılarını yakından görme ve tarihi bilgilerini artırma fırsatı sunuyor.

"Katılımcılarımıza unutulmaz bir deneyim sunacak"

Belediye Başkanı Umut Yılmaz, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin, sosyal hayata daha aktif katılım sağlamaları ve tarihi değerlerimizi tanımaları amacıyla böyle bir proje başlattık. Karkamış Antik Kenti'nin zengin tarihi, katılımcılarımıza unutulmaz bir deneyim sunacak. İlerleyen dönemlerde benzer projelerle vatandaşlarımızı farklı kültürel ve tarihi alanlarla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Başvurular devam ediyor

Projeye katılmak isteyen emekliler, Belediyenin resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapabiliyor.