Şehitkamil Belediyespor'da Yeni Dönem Başladı

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(GAZİANTEP) - Şehitkamil Belediyespor'un yeni başkanı İrfan Karakuzulu oldu. Geçmiş yönetime teşekkür eden ve yeni başkanı tebrik eden Başkan Umut Yılmaz, "Bundan sonra bizim buradaki görevimiz, yönetime yardımcı olmak" dedi.

Şehitkamil Belediyespor Kongresi, Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yeni başkanın seçimi yapıldı. Yapılan oylamada İrfan Karakuzulu, oy birliğiyle Şehitkamil Belediyespor'un yeni başkanı olarak seçildi.

Başkan Yılmaz, kongre üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Altyapımızı hemen geliştireceğiz"

"Şu anda Bal Ligi'ndeyiz, doğru. Ama hedefimiz yükseltmek. Buraya gelirken bir söz vermiştik. O sözü yerine getirmek amacımız. İleride inşallah Şehitkamil Belediyespor, Gaziantepspor olarak dönüşür ve tekrardan o özlediğimiz Gaziantepspor'u biz inşallah liglerde, birinciliklerde görürüz. İtiraf edeyim, sporla biraz aram uzak. O zaman işi ehline verelim diye düşündük ve İrfan Karakuzulu'yu yanımıza davet ettik. Ben, yönetime inanıyorum. Bundan sonra bizim buradaki görevimiz, yönetime yardımcı olmak. Bu kulüp, sadece futbol kulübü olmayacak arkadaşlar. Biz buradan Türkiye'ye sporcu yetiştireceğiz. Altyapımızı hemen geliştireceğiz. Altyapımızı inşallah o kadar güzel yerlere geleceğiz ki biz buradan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'ye transferler yapmak istiyoruz."