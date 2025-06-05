Selçuk Belediye Başkanı\'ndan Murat Çalık\'a Ziyaret

(İZMİR) - Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında Silivri'den İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ı ziyaret etti. Sengel, "O kadar dirayetli, o kadar güçlü görünüyorlar ki ama o sağlık problemi bambaşka boyutta. Hepimize umut veren, hepimizin çok daha güçlü kalmasını sağlayan cümleleri duyarak dışarıya çıktık" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yapılan operasyonlarda tutuklanan bazı isimlerin, bulundukları Marmara Cezaevi'nden farklı illere sevk edilmesine karar verilmişti. Bu kapsamda Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da İzmir Buca'daki cezaevine sevk edildi.

Çalık'a ziyarette bulunan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Ne yazık ki dün itibariyle ailesiyle açık görüşünün olduğu bir günde, ailesine, avukatlarına haber verilmeden apar topar buraya gelişi gerçekleştirildi ve biraz önce birebir kendisiyle hem avukat olmam vesilesiyle görüştüm. Hiç anlamlandıramadığımız, ne olduğunu bilemediğimiz, ailesine haber verilmeden, kendisine beyan edilmeden hatta ve hatta buraya gelene kadar nerede olduğunu bilmediğimiz bir noktayla karşı karşıyaydık. Ailesinden bu kadar uzakta, 600 kilometre gibi öteye, hem de tam bayram arifesinde anneciği, çocukları, eşi içerde onunla görüş halindeler. Bu kadar uzak mesafeye konulması ciddi olarak bizleri de üzdü. Avukatlarıyla sık sık görüşmesi gerekiyor. Oysa avukatları İstanbul'da. Araya 600 kilometre konulup bütün her şeyi daha da zorlaştırmak hukukun tam olarak tecelli etmesini de zorlaştıracaktır muhakkak" ifadesini kullandı.

"Hepimize umut veren, hepimizin çok daha güçlü kalmasını sağlayan cümleleri duyarak dışarı çıktık"

Çalık'ın sağlık sorunlarına da değinen Sengel, "Murat Başkan'ın bir sağlık problemi olduğunu söyleniyor ama şöyle bir şey var; her şeye rağmen aynı şeyi Ekrem Başkan'da da ifade edebilirim Murat Başkan'da da. O kadar dirayetli, o kadar güçlü görünüyorlar ki ama o sağlık problemi bambaşka bir boyutta. Moral anlamında, motivasyon anlamında ailesi ile görüşeceği için çok duygulu aynı zamanda da mutluydu. Ancak bu zorluklar onları psikolojik olarak da inanılmaz derece yıpratmaya yönelik bir durum söz konusu olmasına rağmen çok güçlüler. Hepimize umut veren, hepimizin çok daha güçlü kalmasını sağlayan cümleleri duyarak dışarıya çıktık. Ama sağlık durumunda işin içerisine dahil ettiğimiz zaman bu kadar ailesinden, kendi özel doktorundan ve mevcut durumundan uzaklaştırılmasını doğru bulmadığımızın altını kalın şekilde çizmek isterim" ifadesini kullandı.

"Bunun siyasi, bunun psikolojik, bunun birçok gerekçesi olabilir"

Yaşanılan durumun siyasi temellere dayandığını ifade eden Sengel, 'Şu anda hiçbir şeyi doğru kolonlara oturtamıyoruz. Çünkü bir hukukçu olarak söylüyorum ki, bize öğretilmiş olan hukuktan çok ayrı bir hukuk söz konusu. Neyi, neden, niçin yaptıklarıyla ilgili o kompozisyonu kafamızda oluşturamayacağımız kadar ilk kez gördüğümüz şeylerle karşı karşıyayız. Bunun siyasi, bunun psikolojik, bunun birçok gerekçesi olabilir. Ama şunu çok net söylemek gerekirse gerçekten anlamlandırabildiğimiz ve izah edebileceğimiz bir durum karşısında değiliz" dedi.