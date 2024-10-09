Selçuk Kent Konseyi'nden Katılımcılık Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Selçuk Kent Konseyi'nden Katılımcılık Vurgusu

Selçuk Kent Konseyi'nin düzenlediği söyleşide katılımcılık ve yerel yönetim konuları ele alındı. Prof. Dr. Sultan Kavilli Arap, kent konseylerinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

09.10.2024 13:54  Güncelleme: 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Selçuk Kent Konseyi'nin yeni seçilen yönetimi tarafından "Kent Kararlarına Katılım ve Kent Konseyleri" konulu söyleşi düzenlendi. Prof. Dr. Sultan Kavilli Arap'ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşide Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Toplumsal direnç, toplumsal bakış açısıyla, bir arada durmayı başaranlarla, aynı sözde olmasa bile farklı cümlelerle uzlaşabilenlerle oluyor" dedi.

Kent konseyleri, katılımcılık ve yerel yönetim kavramlarının konuşulduğu söyleşinin açılış konuşması Selçuk Kent Konseyi Başkanı Güllü Kartal tarafından yapıldı. Kadınlara, çocuklara ve hayvanlara yönelik son yıllarda giderek artan şiddete dikkat çeken Güllü Kartal "Kent Konseyleri olarak sivil toplum örgütleri ile birlikte bu vahşi saldırılara karşı durmak zorundayız. Kentimizi, insanımızı, doğamızı korumak için tüm bileşenlerimizle yol almak zorundayız. Kent konseyleri bileşenleriyle güçlüdür, sesimizin daha çok duyulması için birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

"Katılımcılık açısından elimizdeki en başarılı unsur kent konseyleridir"

Katılımcılığın sağlanması açısından kent konseylerinin işlevine değinen Prof. Dr. Sultan Kavilli Arap, "Katılım paylaşmaktır diyoruz. Neyi paylaşmaktır katılım? Burada sadece kararı paylaşmaktan bahsetmiyorum. Kararı da paylaşacağız, kenti de paylaşacağız, ortaya çıkan yükü paylaşacağız. Olumlu, olumsuz sonuçları paylaşacağız. Aslında şu soruya cevap vermemiz lazım. Biz kent konseylerini nasıl katılımcı yapabiliriz? Kent konseylerini katılımcı yapabilmeyi konuşabilmemiz için de kent konseylerinin mevcut yapılarını konuşabilmemiz lazım. Bizim katılımcılık için kent konseylerini nasıl güçlendirebileceğimize dair bir yol haritası çıkarmamız lazım. Çünkü katılımcılık açısından elimizdeki en başarılı unsur kent konseyleridir" dedi.

Söyleşide konuşan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, üç yıl önce Selçuk Kent Konseyi tarafından yürütülen "Efes Bizimdir" direnişinin kent konseylerinin katılımcılık işlevini anlatma açısından önemli bir örnek olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu kent kavga edilmeye değecek bir kent. Belediye Başkanı herkesle ve her şeyle kavga edemez. Bundan 3 yıl kadar önce Efes alt kapı otoparkı ve 53 esnafın dükkanları ellerinden alınacaktı. Bu aslında toplumsal bir problemdir. Sadece belediyenin problemi olarak algılamak çok doğru değil. Çünkü mevcut olan ekonomik döngünün hepsinin sağlandığı bir yerden bahsediyoruz. Öncelikle bundan zarar görenlerin birbirini örgütlemesi, sonrasında tek tek ilgili mercilerin kapılarını çalması gerekir. O yüzden bizim ihtiyacımız olan şey o toplumsal eylemi bütünleştirmektir."

JES'lere karşı direniş çağrısı

9 Ekim itibarıyla Efes Selçuk Belediyesi'nin Kent Konseyi ve uzmanlarla birlikte Gökçealan, Çamlık ve Havutçulu bilgilendirmeleri yapacağını katılımcılarla paylaşan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; "Bütün Ege Bölgesi'ne haber vererek JES'lere karşı direniş gerçekleştireceğiz. Bu toplumsal direniş için hep birlikte olmak zorundayız. Yarın öbür gün belki de Meryem Ana Otoparkı gibi daha büyük tehlikeler ile karşı karşıya kalacağız. Bu ne demek biliyor musunuz? Efes Selçuk Belediyesi'nin kapanması demek. Efes Selçuk Belediyesi gelirlerinin 1997 yılından beri yüzde 60'ını oluşturur. Selçuk Belediyesi'nin personel giderleri 25 yıldan beri belediye gider bütçesinin yüzde 60'ıdır. Yani demem o ki, her türlü egodan sıyrılıp, daha toplumcu, daha bir arada, daha uzlaşmacı olarak beyin fırtınalarına ihtiyacımız var. Özetle, toplumsal direnç, toplumsal bakış açısıyla, bir arada durmayı başaranlarla, aynı sözde olmasa bile farklı cümlelerle uzlaşabilenlerle oluyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Kent Konseyi, Politika, Güncel, Selçuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Selçuk Kent Konseyi'nden Katılımcılık Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:34 Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner’i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı
13:58 8’i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti’ye geçti 8'i aynı partiden 13 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
12:40 THY kaptan pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti: Acil iniş kararı alındı THY kaptan pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti: Acil iniş kararı alındı
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:54 Sosyetik güzel Hande Demir’in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu Sosyetik güzel Hande Demir'in darp edildiği iddia edilmişti: İlk kez konuştu
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
07:32 En sonunda sabrı taştı Arda Güler Real Madrid’den ayrılıyor En sonunda sabrı taştı! Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor
03:56 İsrail’in Lübnan’a saldırılarında can kaybı artıyor İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı artıyor
02:30 Discord’a erişim engeli getirildi Discord'a erişim engeli getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 14:44:41. #1.11#
SON DAKİKA: Selçuk Kent Konseyi'nden Katılımcılık Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.