Selçuk\'taki Fabrikada Yangın

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İzmir'in Selçuk ilçesinde plastik kasa üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

İsabeyli Mahallesi'nde plastik kasa üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Selçuk Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "TOKİ konutlarına yakın bölgede bulunan bir plastik kasa üretim fabrikasında, saat 08.00'de başlayan yangına itfaiye ekipleri müdahaleye devam ediyor. Emniyet ekiplerinin güvenlik tedbiri aldığı bu alanda herhangi bir yaralı yok." bilgisine yer verildi.