Sema Esen Davasında Gelişmeler

Haber: Esra Tokat

(ANKARA) - Ankara'da "Aleyna Çakır" olarak bilinen Sema Esen'in 2020'de şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin, başka davadan hükümlü Ümitcan Uygun'un yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanığın olay yerinde keşif talebi bir kez daha reddedildi.

Sanık Uygun'un "intihara teşvik etme", "intihar kararını kuvvetlendirme" ile "eziyet etme" suçlamalarından 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Duruşmaya Sema Esen'in abisi Himmet Esen ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada sanık Ümitcan Uygun'un abisi Erol Uygun tanık olarak beyan verdi. Uygun beyanında, "Ümit ile Sema arkadaşlardı. Biz Sema'yı yaptığı işten dolayı istemiyorduk. Ümit bizden vazgeçti, gitti onu tercih etti. Sonra üzerinden zaman geçti, 'İstemiyorum Sema'yı, ayrılacağım' dedi. Sonra annemin gönlünü aldı. Ardından Ümit annemlerin evine gitti. Olaydan sabah haberimiz oldu. Sonra cenaze evine gittik. Kendi cenazemiz gibi ilgilendik ama bu basıncıların bize yapmadığı kalmadı" dedi.

"Çelişkili ifadeleri var"

Esen ailesinin avukatlarından Gizem Koç ise bugüne kadar alınan tanık ifadelerinin çelişkili olduğunu anlatarak, bu sebeple olay yerinde keşif talebini yinelediklerini belirtti.

Esen ailesinin bir diğer avukatı da tanık Erol Uygun'un ifadesinde pek çok çelişkilerin olduğunu ifade ederek "Sema Esen'i istemediklerini söyleys ama anneleriısı Sema Esen'e 'gelinim' diye hitap ettiği pek çok mesajlaşmaları var" beyanında bulundu.

Mahkeme, olay yerinde keşif talebini reddetti, eksiklerin giderilmesi için davayı 26 Eylül'e erteledi.