Şemdinli Kaymakamı Akpınar, şehitler çeşmesini ziyaret etti

Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, şehitler çeşmesini ziyaret ederek çalışmaları inceledi.
Kaymakamlık Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Tütünlü Köyü Güleç mezrasında, şehitler anısına çeşme yapılıyor.
Çalışmanın yürütüldüğü yerde incelemelerde bulunan Akpınar, şehitlerin hatırasını yaşatmak amacıyla yapılan anlamlı projede emeği geçen herkese teşekkür etti.
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