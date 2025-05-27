Senatör Thorpe'den ABC'ye Tepki

Avustralya'da Aborjin kökenli Senatör Lidia Thorpe, Filistinli bir yetkiliyle yapılan röportajı internet sitesinden kaldıran Avustralya Yayın Kuruluşu ABC'ye tepki gösterdi.

Senatör Thorpe, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, ABC'nin Avustralya Filistin Savunma Ağı (APAN) yetkililerinden Nasser Mashni ile yapılan röportajı internet sitelerinden herhangi bir açıklama yapılmadan kaldırdığını belirtti.

Mashni'nin İsrail'e yaptırım uygulanması çağrısında bulunduğu röportajın kaldırılmasına tepki gösteren Thorpe, " Gazze'de dehşet artarken, ABC'nin önemli bir Filistinli sesi susturmayı tercih ettiği anlaşılıyor. (Bu kararın) nedenini açıklamalılar." ifadelerini kullandı.

Thorpe, Albanese'in söylemlerini de eleştirdi

Thorpe, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in İsrail'in Gazze'de uyguladığı ablukanın "kabul edilemez" olduğuna yönelik ifadelerini de eleştirerek, "Albanese'in sözleri yetersiz ve çok geç kalınmış. Zayıf kınama ifadeleri eyleme dönüşmedikçe bir anlam ifade etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Albanese'in açıklamalarının Gazze'deki soykırımın 597. gününde geldiğine dikkati çeken Thorpe, Avustralya hükümetinin İsrail ordusuna silah parçaları tedarik etmeye devam ettiğini vurguladı.

Thorpe, dünyanın yaklaşık iki yıl boyunca İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de birçok acı sahneye şahitlik ettiğini belirterek, "Ancak Albanese hala boş laflardan ve korkaklıktan başka bir şey sunmuyor. İsrail'in müttefiki olarak kalmayı tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Avustralya'nın, Gazze yerle bir edilip Filistinliler katledildikten sonra İsrail'in eylemlerine karşıymış gibi davranmaması gerektiğini belirten Thorpe, açık ve kararlı bir şekilde harekete geçmesi için hükümete çağrı yaptı.