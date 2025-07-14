Senatörlerden Avde'nin İhracına Tepki - Son Dakika
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Senatörlerden Avde'nin İhracına Tepki

14.07.2025 09:55
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ABD'li senatörler, Filistin asıllı İsrail Milletvekili Eymen Avde'nin ihraç girişimini kınadı.

ABD'li senatörler Bernie Sanders, Peter Welch ve Chris Van Hollen, İsrail ile Hamas arasında bu yıl başında yapılan esir takasında Filistinlilerin serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladığını söyleyen Filistin asıllı İsrail Milletvekili Eymen Avde'nin Meclisten ihraç edilme girişimini kınadı.

ABD'li üç senatör, İsrail meclis komitesinin 30 Haziran'da Avde'nin ihraç edilmesine ilişkin önergeyi kabul etmesini kınadıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Avde'nin İsrail meclisinden ihraç edilme girişiminin "şiddetle kınandığı" belirtilen açıklamada, "Tüm dünyada demokrasi saldırı altında. İsrail kendini demokrasi olarak adlandıracaksa, barışçıl muhalefeti hoş görmek zorundadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Avde'nin "barış, adalet ve Yahudi-Arap ortaklığının önde gelen savunucularından biri olduğu" vurgulanarak, "Mevcut ihraç girişimi, Avde'nin Gazze'de derhal ateşkes, işgalin sona ermesi ve İsrailliler ile Filistinliler arasında siyasi bir çözüm çağrısı yapmasına doğrudan bir tepki niteliğindedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

İhraç girişiminin, İsrail'de yaşayan Filistinli vatandaşlara "temsil edilme haklarının şartlı ve geri alınabilir olduğu" mesajı verdiği aktarılan açıklamada, "Bu anti demokratik manevrayı şiddetle kınıyor ve Knesset'in tüm üyelerine Avde'nin ihraç edilmesi için yapılan başvuruyu reddetmeleri çağrısında bulunuyoruz." denildi.

Açıklamada, Avde'nin "şiddetin sona ermesi, masum hayatların korunması ve her iki halk için adil ve kalıcı bir barış" çağrısı yaptığı ve bu yüzden "demokrasiye ve ifade özgürlüğüne bağlı olan herkesin desteğini hak ettiği" vurgulandı.

İsrail Meclisi'nin bugün Avde'nin ihraç edilip edilmeyeceğine ilişkin oylama yapması bekleniyor.

İsrail Meclisi'nde Avde'ye yönelik ihraç girişimi

Filistin asıllı İsrail Milletvekili Eymen Avde'nin Meclis'ten ihraç edilmesine ilişkin önerge, 30 Haziran'da Meclis Komitesinden geçmişti.

İsrail Meclisi Genel Kurulunda Avde'nin vekilliğinin düşürülmesi için, 120 sandalyeli Meclisten 90 vekilin "evet" oyu kullanması gerekiyor.

İsrail'de hükümet dışındaki muhalefet partileri de Avde'nin vekilliğinin düşürülmesi için oy kullanacaklarını açıklamıştı.

İsrail'de nüfusun yaklaşık 5'te birini oluşturan Filistinlilerin de içinde yer aldığı Arap kesimini temsil eden Ortak Liste Partisi'nin liderlerinden Eymen Avde, Meclis'te İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Filistin topraklarını işgali ve ayrımcı politikalarına karşı yaptığı konuşmalarla öne çıkıyor.

Kaynak: AA

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