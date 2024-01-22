Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya\'nın başrollerini paylaştığı Senden Önce\'nin yeni tanıtım filmi yayınlandı

İzleyiciyle buluşmak için gün sayan; Alp Navruz, Sinem Ünsal ve Nilperi Şahinkaya'nın başrollerini paylaştığı D Media imzalı Senden Önce'nin yeni tanıtım filmi yayınlandı. 'Tesadüf mü, Kader mi" repliğine yer verilen fragmanda, ilk bölüme ilişkin merak uyandıran sahneler ekrana geldi.

İlk tanıtımı yılbaşı gecesi ekrana gelen dizinin yeni tanıtımı ise Yargı'nın 79'uncu bölümü devam ederken seyirci karşısına çıktı. Son yayınlanan fragmanda dizide önemli karakterlere hayat veren Deniz Tansel Öngel ve Uğur Uzunel de ilk kez izleyici karşısına çıktı. Tanıtımda, Hakan'ın (Alp Navruz) eşi Merve (Sinem Ünsal) ile yaşadığı hesaplaşma sahnesi yer alırken; Sahra ise (Nilperi Şahinkaya) Hakan'ın havaalanında tesadüfi bir şekilde karşılaştığı ve ilişki yaşadığı bir diğer kadın olarak izleyicinin karşısına çıkıyor.

Dünya Sarılma Günü'nde yayınlanan fragmanın en dikkat çeken diyaloğu Hakan ile Merve'nin arasında geçen 'En son ne zaman sarıldın bana" olurken, tanıtıma 'Seçimlere inanırım ben', 'Bu aşk çoktan başladı, sen kabul etsen de etmesen de...', 'Ya ayrılmak istersem" diyalogları da damga vurdu.

Senaryosunu Başak Angigün'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Feride Kaytan'ın üstlendiği ihanet, aşk ve sadakat üçgeninde geçen Senden Önce, yakında Kanal D'de ekrana gelecek.