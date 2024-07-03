Sendikalar Enflasyon, Asgari Ücret ve Yeni Vergi Düzenlemelerini Değerlendirecek

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(ANKARA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "enflasyon, asgari ücret ve yeni vergi düzenlemelerini" değerlendirmek üzere bir aray geldi. Üç sendika ortak bir bildiri hazırlayarak, bunu gelecek hafta kamuoyuyla paylaşacak.

Ergün Atalay, Arzu Çerkezoğlu ve Mahmut Arslan, Ankara'da bugün Türk-İş'in ev sahipliğinde toplandı.

Basına kapalı yapılan toplantıda, Atalay, Çerkezoğlu ve Arslan, "ücretler üzerinden kesilen vergi, enflasyon rakamları, asgari ücret ve kamudaki tasarruf tedbirlerinin çalışanlar üzerindeki olumsuz etkisinin de aralarında olduğu" konu başlıklarını görüştü.

Genel başkanlar, üç konfederasyondan birer temsilcinin katılımıyla komisyon kurulup, ortak bir bildiri hazırlanmasını kararlaştırdı.

Ortak bildiri, gelecek hafta Türk-İş'in ev sahipliğinde üç genel başkanın katılımıyla düzenlenecek toplantıda kamuoyuyla paylaşılacak.