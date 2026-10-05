Senegal'de Dakar ve Matam'da yağış kaynaklı çökmelerde 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Senegal'de son 48 saatte etkili olan şiddetli yağışlar sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Senegal'in resmi haber ajansı APS ve yerel basındaki haberlere göre, başkent Dakar ile ülkenin kuzeyindeki Matam'da şiddetli yağışlar can kayıplarına ve hasara neden oldu.

Dakar'ın Parcelles Assainies semtinde, su seviyesinin yükselmesinin ardından bir evin duvarının çökmesi sonucu 25 yaşındaki kadın ile 4 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Matam kentinin Gourel Serigne Mahallesi'nde ise şiddetli yağış sonucu bir hangarın çökmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Senegal İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanlığından yapılan açıklamada, son 48 saatte ülkenin birçok bölgesinde etkili olan yağışların bazı noktalarda metrekareye 100 milimetreyi aştığı belirtildi.

Yağışların sele, ulaşımda aksamalara ve hasara yol açtığı aktarılan açıklamada, Dakar ve Matam'da ölü ve yaralıların bulunduğu ancak kesin sayıların paylaşılmadığı kaydedildi.

Kaolack'ta da bir binanın çöktüğü, olayın nedenlerine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Bakanlık, bölgede yardım ve müdahale çalışmalarının devam ettiğini belirterek, halka sular altında kalan yollardan ve hasar gören yapılardan uzak durması çağrısı yaptı.