Sera A.Ş. Yolsuzluk İddiaları Gündemde - Son Dakika
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Sera A.Ş. Yolsuzluk İddiaları Gündemde

Sera A.Ş. Yolsuzluk İddiaları Gündemde

CHP, Sera A.Ş.'deki yolsuzlukların incelenmesi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini açıkladı.

16.11.2024 12:59
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(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, çiftçinin sermayesiyle kurulan ancak hiçbir sera inşa etmeyen Tarım Kredi Kooperatifleri'ne bağlı Sera A.Ş.'nin paravan şirketlerle yapılan usulsüz anlaşmalarla milyarlarca liralık zarara yol açtığını ileri sürerek "Sera A.Ş.'de dönen bu usulsüzlükler derhal incelenmeli ve tüm sorumlular hukuk önünde hesap vermelidir" dedi.

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adem, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne bağlı Sera A.Ş. ile ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sera A.Ş.'nin, çiftçinin sermayesiyle kurulan ancak hiçbir sera inşa etmeden, paravan şirketlerle yapılan usulsüz anlaşmalarla milyarlarca liralık zarara yol açtığını ileri süren Adem, şunları kaydetti:

"Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçiyi doğrudan desteklemek yerine, aracılarla yapılan usulsüz anlaşmalarla büyük bir zarar girdabına sürüklenmiş durumda. Moz Tarım gibi bazı şirketlerle teminatsız anlaşmalar yapılarak, ürün teslimlerinde çeşitli oyunlarla çiftçi ciddi maddi kayıplarla karşı karşıya bırakılmış. Çiftçinin ürünü, komisyoncu şirketlere yok pahasına satılırken, yandaş firmalar bu süreçten büyük kazanç elde etmişler. Sera A.Ş. çiftçinin sermayesiyle kuruldu ama bugüne kadar tek bir sera dahi inşa edilmemiş. Tamamen amacı dışına çıkan bu şirket, çiftçinin alın teriyle kurulan bir sistemi yandaşlara kazanç kapısı yapma projesine dönüştürülmüş.

2020 ve 2021 yıllarında 40 milyon lirayı aşan alacağına rağmen, şirket yüksek faizli borçlarla ayakta durmaya çalışıyor. Çiftçinin alın teri, kayırmacı anlaşmalarla heba edilmiştir. Bugün Sera A.Ş.'nin toplam zararı 100 milyon lirayı aşmıştır ve şirket iflasın eşiğine gelmiştir. Bu durum, sadece çiftçinin parasının çarçur edilmesi değil, aynı zamanda ülke tarımının sürdürülebilirliğini tehdit eden bir durumdur. Çiftçinin sermayesi, 'arka bahçe' zihniyetiyle belirli kişi ve şirketlere aktarılırken, çiftçi kaybediyor, tarım sektörü her geçen gün daha da geriliyor.

Çiftçinin alın teriyle oynanmasına izin veremeyiz. Yıllardır çiftçiye destek sunmak yerine onu borçlandıran, yandaş şirketlere peşkeş çeken bir sistem var. Şimdi de Sera A.Ş. skandalıyla karşı karşıyayız. Yandaş şirketler kazanç sağlarken, çiftçimiz zarar ediyor. Tarım Bakanlığı'nın bu süreçte sessiz kalmasını da kabul edemeyiz. Zarar eden kurumları 'yük' diyerek satan, ama yıllarca temettü toplayan Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın bu skandaldan da haberi yoktur herhalde! Ancak biz varız ve bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu, yalnızca bugünün değil, çiftçimizin ve tarımımızın geleceğini koruma mücadelesidir. Sera A.Ş.'de dönen bu usulsüzlükler derhal incelenmeli ve tüm sorumlular hukuk önünde hesap vermelidir.

Sera A.Ş.'nin yolsuzlukları, Türk tarımının ne hale getirildiğinin en net göstergesidir. Bu bir sistem krizidir ve maalesef Tarım Bakanlığı'na bağlı kurumların tamamı tel tel dökülmektedir. Çiftçinin geleceğiyle oynamaya kimsenin hakkı yoktur. Tarım Kredi Kooperatifleri gibi, çiftçiyi desteklemesi gereken kurumlar bir avuç yandaşa rant sağlamak için kullanılamaz. Biz bu zihniyetin karşısında olmaya ve çiftçimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Türk tarımının ve çiftçimizin alın terinin daha fazla heba edilmesine asla izin vermeyeceğiz!"

Kaynak: ANKA

Erhan Adem, Çiftçilik, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sera A.Ş. Yolsuzluk İddiaları Gündemde - Son Dakika

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