Sevgililer Günü'nde Sağlıklı Hayat

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Bartın'da yaşayan 34 yıllık evli Necla ve İbrahim Saygın çifti, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde obezite ameliyatı olup aşırı kilolarından kurtularak sağlıklı hayata yeni başlangıç yapmayı arzuluyor.

Bartın'da yaşayan 54 yaşındaki Necla ve 55 yaşındaki eşi İbrahim Saygın, yıllar içinde aldıkları kilolardan kurtulmak için obezite ameliyatı olmaya karar verdi.

34 yıllık evliliklerinde bugüne kadar birçok zorluğun üstesinden gelen çift, çocukları ve torunlarıyla daha sağlıklı hayat geçirmek için Ankara'daki Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi'ne başvurdu.

Özellikle Sevgililer Günü'nü seçen çift, iki saat arayla olacakları obezite ameliyatıyla sağlıklı bir hayata "Yeniden merhaba" demeyi amaçlıyor.

Saygın çifti, ameliyat öncesi AA muhabirine, bu süreci de birlikte el ele aşacaklarından dolayı duyduğu heyecanı anlattı.

Sağlıklı bir hayat sürmek için bu yola çıktıklarını söyleyen Necla Saygın, "110 kiloyum, eşimle beraber karar vererek bu yola girdik. Bartın'dan Ankara'ya geldik. Ameliyat sonrasındaki sürecin zorluğu olsa da eşimle birlikte bunu birlikte aşacağız. Aynı evde, aynı yemekleri yiyerek birbirimize destek olacağız. Sağlıklı yaşamaya adım atıyorum. İstediğim gibi giyinmek istiyorum. Hareketlerimi kısıtlamadan bir hayat süreceğim, inşallah güzel olacak. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birbirimize sağlıklı hayat hediye etmek için bu yola başvurduk." ifadelerini kullandı.

Eşi ve torunlarıyla birlikte daha kaliteli hayat sürmek için ameliyat olmaya karar veren İbrahim Saygın, "120 kiloyum, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eşimle birlikte daha iyi hayat sürmek ve sağlıklı yaşam için ameliyat kararı aldık. Kilo veremedik, kilo vermek için Bartın'dan geldik. Daha iyi yaşayacağız, gülüp oynayacağız torunlarımla." dedi.

"Obezite, önlenebilir ölüm nedenleri arasında sigaradan sonra ikinci sırada"

Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Uğur Ekici, eşlerin obezite ameliyatı olmak için kendilerine başvurduğunu anlatarak, "Hastalarımıza gerekli tetkikleri yapıldı, vücut kitle indeksleri değerlendirildi. Ameliyata uygun oldukları görüldükten sonra tarih belirlendi. Çift birbirine güzel jest yaparak, Sevgililer Günü'nde birbirlerine sağlıklı yaşam hediye etmek için bir süreç başlatmış oldu. Önce hanımefendiyi, daha sonra beyefendiyi ameliyata alacağız. Arka arkaya ikisinin de ameliyatını bugün tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Obezitenin beraberinde getirdiği risklere dikkati çeken Ekici, şunları kaydetti:

"Obezite, önlenebilir ölüm nedenleri arasında sigaradan sonra ikinci sırada geliyor. Dolayısıyla bunlara yönelik gerçekleştirilecek etkin tedavi, gelecekte birçok hastalığın engellenmesini sağlayacaktır. Bilimsel kriterlere göre vücut kitle endeksi 30-35 üzerinde olan hastaların yandaş bir hastalığı da varsa ameliyat edilmesi, Dünya Obezite Federasyonu tarafından kabul edilmiş durumdadır. Ülkemizde 35-45 arasında vücut kitle endeksi olan hastaların yandaş bir hastalığı da varsa ameliyat edilmesi uygundur."