Sevgilisine Kebap Buketi Hazırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sevgilisine Kebap Buketi Hazırladı

Geniş Video İzle

Bodrum'da bir kadın, Sevgililer Günü için çiçek yerine kebap buketi yaptırdı. Şaşkınlık yarattı.

14.02.2025 20:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sevgilisine çiçek yerine kebap buketi yaptırdı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sıradışı bir hediye hazırlayan bir kadın, sevgilisi için çiçek yerine kebap buketi yaptırdı.

Bitez Mahallesi'nde Satırda dürüm yapan kebapçılık Hasan Şenses, aldığı sipariş karşısında şaşkınlık yaşadı. Alev Akgün'ün talebi üzerine çiçekçi Ceren Turan ile iş birliği yapan Şenses, Adana dürümlerini çiçek buketi şeklinde hazırladı. Turan ise kebapları süsleyerek buket haline getirdi. Ortaya çıkan kebap buketi, görenlerin ilgisini çekerken, vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Kebapçı Hasan Şenses, "Çok değer verdiğimiz bir insan eşine sürpriz yapmak istedi. Çiçekçi komşumuzla beraber kebaptan buket yaptık" dedi.

Çiçekçi Ceren Turan ise, "Dürüm buketini ilk defa yapıyoruz, şaşırdım" ifadelerini kullandı.

Sevgilisine kebap buketi yaptıran Alev Akgün de, "Sevgilimin en sevdiği yemek olduğu için böyle bir sürpriz hazırlamak istedim. Eminim ki çoğu kadının aklına gelmez" dedi.

Kaynak: İHA

Sevgililer Günü, Yerel Haberler, Gastronomi, Magazin, Bodrum, Güncel, Yaşam, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sevgilisine Kebap Buketi Hazırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:06 İstanbul’da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu
20:26 Pakistan’dan Togg’a Dombra’lı paylaşım Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
18:54 Tarih verildi, İstanbul’a kar yeniden geliyor Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
18:32 CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar
08:45 Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
08:25 Devrim Özkan, hayatını değiştiren kişiyi paylaştı: Minnettarım Devrim Özkan, hayatını değiştiren kişiyi paylaştı: Minnettarım
08:23 Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kaybetti İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kaybetti! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
08:20 Kuzey Kore’den ABD’ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın
08:03 Muslera’yı çıldırtan soru Duyar duymaz röportajı terk etti Muslera'yı çıldırtan soru! Duyar duymaz röportajı terk etti
07:14 Yunanistan bu köylere yerleşenlere 380 bin TL ödeyecek Yunanistan bu köylere yerleşenlere 380 bin TL ödeyecek
06:16 Üsküdar’da toprak kayması 9 daire ve 3 iş yeri tahliye edildi Üsküdar'da toprak kayması! 9 daire ve 3 iş yeri tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 21:25:49. #1.13#
SON DAKİKA: Sevgilisine Kebap Buketi Hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.