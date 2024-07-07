Sevgilisiyle içki içerken düşen adamın organları bağışlandı

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AYDIN'ın Efeler ilçesinde sevgilisi E.A. (42) ile birlikte içki içerken balkondan düşen ve tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Erdal Karakaş'ın (43) organları bağışlandı. 5 organı, nakil bekleyen hastalara bağışlandı.

Olay, 1 Temmuz günü saat 01.30 sıralarında Doğanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Erdal Karakaş, iddiaya göre sevgilisi olduğu öğrenilen E.A. ile birlikte tek katlı evlerinin balkonunda içki içmeye başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde dengesini kaybeden Karakaş ve sevgilisi, 2 metre yükseklikten düşüp, yaralandı. Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan çiftten E.A. taburcu edilirken, Karakaş dün sabah beyin ölümü gerçekleşti.

ORGANLARI 5 HASTAYA UMUT OLACAK

Ailesinden alınan izinle Erdal Karakaş'ın organları nakil bekleyen hastalara bağışlandı. Türkiye Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'nin yönlendirmesiyle Aydın'a gelen ekip tarafından gerçekleştirilen 5 saatlik operasyonla Karakaş'ın kalp, karaciğer, dalak, böbrek ve korneaları alındı. Organlar, nakil bekleyen hastalar için çeşitli illere gönderildi.

Organları başkalarına hayat verecek olan Erdal Karakaş'ın cenazesi, bugün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı ile Doğanköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.