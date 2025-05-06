Sevim Emre Komşusuyla Tartıştı

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre yalı komşusuyla tartıştı...O anlar kamerada

İSTANBUL - Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre yalı komşusuyla tartıştı. Emre'nin komşusuyla tartıştığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Usta Sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre ve Sarıyer Baltalimanı'ndaki yalı komşusu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Emre ve komşusu karşılıklı olarak birbirlerine bağırdı. Tartışmayı gören bir kişi, sakinleştirmek için yanlarına geldi. Emre, kendilerini sakinleştirmek isteyen kişiye tepki gösterdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.