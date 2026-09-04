Seydişehir'de anne adaylarına gebelik ve lohusalık dönemleri için farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika
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Seydişehir'de anne adaylarına gebelik ve lohusalık dönemleri için farkındalık eğitimi verildi

Seydişehir\'de anne adaylarına gebelik ve lohusalık dönemleri için farkındalık eğitimi verildi
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Seydişehir'de Halk Sağlığı Haftası kapsamında 'Sağlıklı Anne, Sağlıklı Nesil' temasıyla anne adaylarına yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi. İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Balcı, gebelik sürecinde doğru bilgiye ulaşmanın ve düzenli kontrollerin önemini vurguladı.

Seydişehir'de Halk Sağlığı Haftası kapsamında "Sağlıklı Anne, Sağlıklı Nesil" temasıyla annelere yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi.

Sağlıklı nesillerin temelinde sağlıklı annelerin bulunduğuna dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, anne adaylarına gebelik ve lohusalık dönemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verildi.

İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Balcı, anne adaylarının gebelik sürecinde doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmalarının, düzenli gebelik kontrollerini yaptırmalarının ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmalarının önemli olduğunu söyledi.

Muhtarlar, AK Parti Seydişehir İlçe Başkanlığında buluştu

Seydişehir Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz ve mahalle muhtarları, AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Ramazan Arın'ı ziyaret etti.

Toplantıda, ilçede gerçekleştirilen yatırımlar ve çalışmalar değerlendirilirken, mahallelerin ihtiyaçları ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan yatırımlar ele alındı.

Arın, muhtarların mahallelerin ihtiyaçlarını en iyi bilen ve vatandaşlarla yönetim arasında önemli bir köprü görevi üstlenen temsilciler olduğunu söyledi.

Toplantıda bulunan Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ise ilçenin geleceğine yön verecek önemli projeleri hayata geçirmek için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Mustafa Balcı, Seydişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir'de anne adaylarına gebelik ve lohusalık dönemleri için farkındalık eğitimi verildi - Son Dakika

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