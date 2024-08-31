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Seydişehir'de bisiklet festivali başladı.

Seydişehir Belediyesi ile Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (SEBİDOS) işbirliğiyle düzenlenen bisiklet festivaline 150 sporcu katılıyor.

Festivale katılan bisikletliler, gün boyunca bisikletlerini pedallarken daha sonra Kuğulu Tabiat parkında kamp yaparak doğayla iç içe farklı yarışmalar ve aktiviteler yapıyor.

Seydişehir'de Zafer Bayramı etkinlikleri

Seydişehir'de Zafer Bayramı nedeniyle Sümer Ezgü, konser verdi.

Eski Hükümet Konağı önünde başlayan fener alayı kortej yürüyüşüne, Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Seydişehir Musıki Derneği, sevilen parçaları seslendirdi.

Konuşmaların ardından sanatçı Sümer Ezgü, konser verdi.