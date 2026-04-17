Seyit Aslan'dan Temel Conta İşçilerinin Gözaltına Alınmasına Tepki

17.04.2026 15:45  Güncelleme: 16:27
(ANKARA) - Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, grevdeki Temel Conta işçilerinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Gözaltıları kınıyoruz. Temel Conta işçileri derhal serbest bırakılsın. Grev kırıcılığına soyunan patron ve buna göz yumanlar hesap versin" ifadesini kullandı.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, grevdeki Temel Conta işçilerinin gözaltına alınmasına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Patronların ve iktidarın huzurunu bozmaya devam edeceğiz. Gazeteciler, sendikacılar, çevreciler, belediye başkanları, gençler, kadınlar, üretici köylüler, emekliler, çocuklar, işçiler… Sarayın hedefinde halkın tamamı var. 1,5 yıldır direnen Temel Conta işçilerinin evlerine baskın yapıldı, 'huzur ve süküneti bozma' bahanesiyle gözaltına alındılar."

İktidar bir suç uydurma makinasına dönüştü. Her hak arayışına bir kılıf, her mücadeleye bir suç icat ediliyor. Temel Conta işçileri yalnız değildir. Onlar bu ülkenin onurudur, işçi sınıfının direnen gücüdür. Teslim olmadılar, olmayacaklar. Gözaltıları kınıyoruz. Temel Conta işçileri derhal serbest bırakılsın. Grev kırıcılığına soyunan patron ve buna göz yumanlar hesap versin. Temel Conta işçileriyle dayanışmayı büyütelim, mücadeleyi birlikte yükseltelim."

Kaynak: ANKA

