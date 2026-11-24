Sanatçı Seylan Kandak'ın hafıza, kırılganlık ve dönüşüm kavramları etrafında şekillendirdiği "Oval Serisi", 26 Kasım'da Barselona'da sanatseverlerle buluşacak.

Sergi, sanatçının resimleri ve heykel yerleştirmelerini bir araya getirerek oval form üzerinden geliştirdiği sanatsal araştırmayı ortaya koyuyor.

Kandak, resimden heykele, fotoğraftan katılımcı yerleştirmelere uzanan üretim pratiğinde hafıza, gerçeklik ve dönüşüm arasındaki ilişkileri araştırıyor. Sanatçının "Oval Serisi", kişisel bir bellek deneyiminin zaman içerisinde bağımsız sanatsal dile dönüşmesine dayanıyor.

Sergi, resimlerin yanı sıra farklı malzemelerle üretilmiş heykelleri de bir araya getiriyor. İki boyutlu yüzeylerden üç boyutlu formlara uzanan çalışmalar, ovalin farklı ölçeklerde ve malzemelerde geçirdiği dönüşümü izleyiciye sunuyor.

"Oval zıtlaşma, savaş ve ölüm gibi kavramlarla da ilişki kuruyor"

Çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan sanatçı Seylan Kandak, "Oval" serisinin Paris'te yaşadığı dönemde, çocukluğundan hatırladığı beyaz yumurtaları araması ancak bulamaması üzerine ortaya çıktığını belirtti.

Bu arayışın ardından yumurta formuna odaklandığını aktaran Kandak, resim, çizim ve fotoğraf çalışmalarının yanı sıra kendi ürettiği beyaz bir yumurtanın da yer aldığı heykel yerleştirmesi hazırladığını ifade etti.

Kandak, hafızanın değişken yapısı üzerine düşünerek başladığı çalışmanın zamanla oval form üzerine daha kapsamlı bir araştırmaya dönüştüğüne işaret ederek, "Latincede 'ovum' yani yumurta kelimesinden gelen ovalin çağrışım yaptığı kavramlar sanatın önemli sorularına da gönderme yapıyor aslında. Doğum, üreme, başlangıç, değişim dönüşüm, korunma, kırılganlık gibi kavramların ötesinde oval formun mimarideki yansımaları olan stadyum ve arena gibi mekanlar ise bu araştırmayı başka bir boyuta taşıyor. Karşılaşmaların, mücadelelerin ve çatışmaların yaşandığı bu alanlar üzerinden oval, zıtlaşma, savaş ve ölüm gibi kavramlarla da ilişki kuruyor. Bu da beni çok heyecanlandırıyor." dedi.

"Hangi anlatım dilini ve malzemeyi kullanacağım kendiliğinden şekilleniyor"

Hafızanın kimliği ve kişiliği şekillendiren temel olgulardan biri olduğuna dikkati çeken sanatçı, şunları kaydetti:

"Hafızasını kaybeden bir kişi, yalnızca geçmişini değil geleceğe yönelik pusulasını da kaybetmiş oluyor. Zamanın içinde kaybolmuş gibi... Baudelaire gibi yazar ve düşünürlerin, Chris Marker gibi sanatçıların da eserlerinde ele aldığı hafıza, sabit ve değişmez olmaktan uzak, sürekli yeniden şekillenen, kaygan ve kırılgan bir zemin olarak karşımıza çıkıyor. Hafızamız sürekli yer yer siliniyor ve yeniden yazılıyor. Kişisel hafızamız bile gerçekten yalnızca bize mi ait? Bu da konuyla ilgili sorulması gereken bir soru diye düşünüyorum. Zira ailemizin, partnerimizin, çevremizin, içinde yaşadığımız toplumun ve hatta tarihçilerin bize anlattıkları bile zaman zaman kişisel hafızamıza sanki kendi anılarımızmış gibi kaydedilebiliyor. Tıpkı iki kişinin birlikte yaşadığı bir anıyı her anlatışlarında biraz daha değiştirmeleri ve zamanla ortak bir hikayeye dönüştürmeleri gibi."

Seylan Kandak, çocukluğundan beri çok farklı atölyelerde malzeme tanıma şansı bulduğunu dile getirerek, "Seramik, vitray, resim ve heykel atölyelerinde ayrıca fotoğraf medyumunda stüdyodan karanlık odaya kadar her alanda bulundum ve çalıştım. Eğitim hayatımda ise önce fotoğraf ve multimedya sonra da Sorbonne'da plastik sanatlar okudum. Tüm bu altyapı şu an bana çalışmalarımda malzeme ve disiplinlerarası geçiş yapabilme özgürlüğü sağlıyor." diye konuştu.

Multidisipliner çalışmayı sanat dili açısından zenginlik olarak gördüğünü söyleyen Kandak, "Günümüzde malzemeler ve olanaklar sonsuz. Anlatmak istediğiniz bir şeyi ifade etmek için farklı malzemeler arasında gezinmek ve o işe en uygun tekniği bulmak da başlı başına bir süreç. Hangi projede hangi anlatım dilini ve malzemeyi kullanacağım aslında kendiliğinden şekilleniyor. Önce bir deneme yapıyorum ve malzemeyle dilin birlikte iyi çalışıp çalışmadığına göre devam ediyor veya gerekli değişiklikleri yapıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"İki şehirde de atölyem var ama çalışma ortamlarım tabii ki farklı"

Sanatsal çalışmalarını Barselona ve Bodrum arasında sürdüren Kandak, şunları anlattı:

"İki şehirde de atölyem var ama çalışma ortamlarım tabii ki farklı. Barcelona'da çok yüksek tavanlı ama görece dar bir alanda çalıştığım için farklı sergileme ve görme biçimleri üzerinde kendimi geliştiriyorum. Ayrıca çalıştığım mekan Avrupa'da dünyanın her yerinden gelen sanatçılara geçici çalışma alanı sağladığından sürekli yeni malzeme ve teknikler görme şansım oluyor. Arada Türk sanatçılar da geliyor ve güzel sohbetler fikir alışverişleri yapıyor. Atölyemin konumu merkezi olduğu için koleksiyonerlerin ziyaret etmesine de çok uygun. Bodrum'da ise daha doğaya yakın hem kapalı hem de açık alanı bulunan bir atölyem var. Orada yaptığım çalışmalara sonradan baktığımda özellikle resim paletimin renklerden ve ışıktan etkilendiğini görüyorum."

Kandak, "Oval" serisi kapsamında iki farklı şehirde gerçekleştirdiği çalışmaların ilk kez bir arada sergileneceğini belirterek, eserlerini birlikte görmenin kendisi için de heyecan verici olduğunu ifade etti.