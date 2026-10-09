Sheinbaum, Ukrayna'da görevli olduklarını öne süren iki kişi için soruşturma başlattı - Son Dakika
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Sheinbaum, Ukrayna'da görevli olduklarını öne süren iki kişi için soruşturma başlattı

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Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Ukrayna'da görevli, kartel üyesi olduklarını öne süren iki kişinin videosu için soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yetkililer videonun gerçekliğini ve kişilerin paralı asker şirketleri veya yabancı hükümetlerce işe alınıp alınmadığını araştıracak.

MEXICO Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ukrayna'da görevlendirildiklerini ve kartel üyesi olduklarını öne süren silahlı iki kişinin sosyal medyada paylaşılan görüntüsüyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sheinbaum, düzenlediği basın toplantısında hükümetin videonun gerçekliğini incelediğini ve kartel üyelerinin Rusya-Ukrayna Savaşı için özel paralı askeri şirketler veya yabancı hükümetler tarafından işe alınıp alınmadıklarını araştıracağını açıkladı.

Olayın incelendiğini vurgulayan Sheinbaum, videonun gerçek olup olmadığını ve bu kişilerin oraya nasıl gittiklerini belirlemeyi amaçladıklarını söyledi.

Sheinbaum, videonun Meksika Güvenlik Kabinesinin toplantısı sırasında gösterildiğini, yetkililerin videonun gerçek olduğunun tespiti halinde "Avrupa'daki silahlı çatışmaya nasıl karıştıklarını" ortaya çıkarmaya çalışacaklarını ifade etti.

Bu hafta sosyal medyada paylaşılan kısa videoda kendilerini Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ve Sinaloa Karteli'nin kolu "La Chapiza"nın üyeleri olarak tanıtan askeri teçhizatlı iki kişi görüntülenmişti.

Kaynak: AA
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