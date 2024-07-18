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Sıcaktan bunalan güvercinler Balıklıgöl suyunda serinledi

Balıklıgöl güvercinleri ilgi odağı oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da çöl sıcakları etkili olmaya devam ediyor. Termometrenin 40 dereceyi aştığı kentte, insanların yanı sıra güvercinler de serinlemek için her yolu deniyor. Balıklıgöl'ün cami avlusundan geçen göl suyunda serinleyen güvercinler ilgi odağı oldu.

Balıklıgöl Platosunda yer alan Mevlid-i Halil (Dergah) Camii önündeki bahçede, makamı ziyarete gelenler tarafından beslenen güvercinler, her gün kendilerini yem ile besleyen ziyaretçilerin yolunu gözlüyor. Güvercinlere yem atan yerli ve yabancı ziyaretçiler, güvercinlerle hatıra fotoğrafları çekerek anı ölümsüzleştiriyor. Ziyaretçiler, Dergah Cami avlusunda bulunan Hz. İbrahim'in doğduğuna inanılan mağarada dua ederek, şifalı sudan da içmeyi ihmal etmiyor.

Balıklıgöl'ü gezmek için gelen ziyaretçilerden Osman Unutur, " İstanbul'dan geldim. Şanlıurfa çok güzel. Gerçekten Urfa'yı bu kadar güzel beklemiyordum, bayıldım. Hava sıcak, bu mevsimde bu bölge sıcak olur, normal olarak karışlıyorum. Kuşlar da burada serinliyor. Çok beğendim" dedi.

Ziyaretçilerden Mustafa Köksallı ise, "Sıcaktan bunalan güvercinler suya girerek serinliyorlar. Meteoroloji verilerine bakıyorum 40 derece gösteriyor, arabada 53 derece gösteriyor. Çok sıcak, Allah kuşlara da sabır versin" diye konuştu.