 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sierra Leone'de darbe girişimi soruşturması devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sierra Leone'de darbe girişimi soruşturması devam ediyor

Sierra Leone'de 26 Kasım 2023'teki darbe girişimiyle ilgili olarak gözaltına alınan 57 kişiden 12'si 'vatana ihanet' suçlamasıyla karşı karşıya. Gözaltına alınanlar arasında eski polis ve cezaevi memurları ile eski Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'nın koruması da bulunuyor. Darbe girişimi sonucunda hapishaneden 2 bin 200 mahkum firar etmiş ve ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sierra Leone\'de darbe girişimi soruşturması devam ediyor
03.01.2024 - 14:15,
Abone Ol

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de, 26 Kasım 2023'teki darbe girişiminde rolü olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 57 kişiden 12'sine "vatana ihanet" suçlamasında bulunuldu.

Sierra Leone Enformasyon ve Yurttaşlık Eğitim Bakanı Chernor A. Bah, yaptığı açıklamada, 26 Kasım'daki darbe girişimine ilişkin soruşturmaların devam ettiğini belirtti.

Bah, gözaltına alınan 57 kişiden 12'sinin "vatana ihanet"le suçlandığını, bunların arasında eski polis ve cezaevi memurlarının yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'nın korumasının da bulunduğunu aktardı.

Sierra Leone'deki darbe girişimi

Bir grup tarafından 26 Kasım gecesi, Freetown'da bulunan Wilberforce kışlasındaki silah deposuna, ardından bölgedeki hapishaneye saldırı düzenlenmişti.

Hapishanedeki saldırıda 2 bin 200 mahkum firar etmişti. Saldırılar nedeniyle ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Askeri Sözcü İssa Bangura, Wilberforce kışlasına yönelik saldırıda, aralarında 13 askerin ve bir polisin olduğu 19 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Bah, ülkede kışlaya ve hapishaneye düzenlenen saldırıların "darbe girişimi" olduğunu belirtmişti. Darbe girişimine ilişkin aralarında askerler ve polislerin bulunduğu 57 kişi gözaltına alınmıştı.

Saldırıların ardından ifadeye çağrılan eski Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'nın ev hapsine alındığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sierra Leone, Batı Afrika, Soruşturma, Gözaltı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sierra Leone'de darbe girişimi soruşturması devam ediyor - Son Dakika


14:32
HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek
14:29
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:03
90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51
Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37
Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor
13:37
Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37
Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
13:35
Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor

Son Dakika
14:32 HÜDA PAR, yerel seçimlere kendi logosu ile tek başına girecek
14:29 Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:03 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
13:51 Yönetmen Sadullah Celen hayatını kaybetti
13:37 Beyrut suikastı İran'ı da ayaklandırdı: İsrail'in eylemleri bölge ülkeleri için de büyük tehdit
13:37 Lucescu'dan Fatih Terim'i deli edecek sözler
13:37 Köyünde kurduğu serada tek başına yılda 20 ton istiridye mantarı üretiyor
13:35 Japonya'daki uçak kazasında pilot hatası ya da koordinasyon eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor
13:24 GÜNGÖREN'de İşçi Vinç Sepetiyle Malzeme İndirirken Otomobilin Cam Tavanına Çarptı
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 14:46:42. #1.11#
SON DAKİKA: Sierra Leone'de darbe girişimi soruşturması devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement