Sierra Leone\'de darbe girişimi soruşturması devam ediyor

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de, 26 Kasım 2023'teki darbe girişiminde rolü olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 57 kişiden 12'sine "vatana ihanet" suçlamasında bulunuldu.

Sierra Leone Enformasyon ve Yurttaşlık Eğitim Bakanı Chernor A. Bah, yaptığı açıklamada, 26 Kasım'daki darbe girişimine ilişkin soruşturmaların devam ettiğini belirtti.

Bah, gözaltına alınan 57 kişiden 12'sinin "vatana ihanet"le suçlandığını, bunların arasında eski polis ve cezaevi memurlarının yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'nın korumasının da bulunduğunu aktardı.

Sierra Leone'deki darbe girişimi

Bir grup tarafından 26 Kasım gecesi, Freetown'da bulunan Wilberforce kışlasındaki silah deposuna, ardından bölgedeki hapishaneye saldırı düzenlenmişti.

Hapishanedeki saldırıda 2 bin 200 mahkum firar etmişti. Saldırılar nedeniyle ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Askeri Sözcü İssa Bangura, Wilberforce kışlasına yönelik saldırıda, aralarında 13 askerin ve bir polisin olduğu 19 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Bah, ülkede kışlaya ve hapishaneye düzenlenen saldırıların "darbe girişimi" olduğunu belirtmişti. Darbe girişimine ilişkin aralarında askerler ve polislerin bulunduğu 57 kişi gözaltına alınmıştı.

Saldırıların ardından ifadeye çağrılan eski Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'nın ev hapsine alındığı bildirilmişti.