Sıfır Atık Eğitimi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sıfır Atık Eğitimi Verildi

Sıfır Atık Eğitimi Verildi
20.02.2026 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleymanpaşa'da anaokulu öğrencilerine ve velilere sıfır atık eğitimi verildi, 50 kg atık toplandı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından anaokulu öğrencileri ve velilere sıfır atık eğitimi verildi.

Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa Anaokulu iş birliğinde öğrenci ve veliler için eğitim programı düzenlendi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından verilen eğitimlerde, elektrikli ve elektronik atıkların çevreye verdiği zararlar, insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve doğru geri dönüşüm yöntemleri detaylı şekilde ele alındı.

Evlerde sıkça karşılaşılan atık piller, küçük ev aletleri ve kullanım dışı elektronik cihazların bilinçsiz şekilde doğaya bırakılmasının oluşturduğu risklere dikkat çekildi.

Program kapsamında 110 öğrenci ve 30 veli eğitim aldı.

Eğitimlerin ardından öğrenciler ve velilerin katkılarıyla toplanan 50 kilogram elektronik atık belediyenin geri dönüşüm sistemine kazandırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Tekirdağ, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıfır Atık Eğitimi Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var 5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşire: Benim de bebeğim var
Savaş mı başlıyor Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı Savaş mı başlıyor? Avrupa ülkesinden ortalığı karıştıran çağrı
Gökhan Türkmen oje eleştirilerine yanıt verdi: Süslü bir adamım Gökhan Türkmen oje eleştirilerine yanıt verdi: Süslü bir adamım
Keşan’da 78 yaşındaki Mümin Şimşek kayboldu Keşan'da 78 yaşındaki Mümin Şimşek kayboldu
Belki de şampiyonluk gitti 904. dakikada şoku yaşadılar Belki de şampiyonluk gitti! 90+4. dakikada şoku yaşadılar
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia Henüz 17 yaşındaydı Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

10:02
Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu
Kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynayan yöneticilerin kulüpleri belli oldu
09:35
Fenerbahçe’de Skriniar şoku İşte kaçıracağı maçlar
Fenerbahçe'de Skriniar şoku! İşte kaçıracağı maçlar
09:29
Prensi boşuna almamışlar Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
Prensi boşuna almamışlar! Dosyadan çıkan fotoğraf infial yarattı
08:24
Bakan Gürlek sinyali vermişti 2 şirkete kayyum atandı
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı
08:18
Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı
Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı
08:11
Ayaklarıyla hamur yoğurdu
Ayaklarıyla hamur yoğurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 10:07:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Sıfır Atık Eğitimi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.