SİHA İddiaları Yalanlandı - Son Dakika
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SİHA İddiaları Yalanlandı

DMM, SİHA ile gerçekleştirilen saldırıda sivil kayıplar iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

18.03.2025 01:56
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(ANKARA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, Türkiye'ye ait Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile Suriye'nin kuzeyindeki bir köye düzenlenen saldırıda bir ailenin hayatını kaybettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Türkiye'ye ait Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile Kuzey ve Doğu Suriye'deki bir köye gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda, anne ve baba ile 7 çocuğu katledildi.' şeklindeki iddialar doğru değildir." denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonlarının yalnızca terör unsurlarını hedef aldığı vurgulanan açıklama şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Türkiye'ye ait Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile Kuzey ve Doğu Suriye'deki bir köye gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda, anne ve baba ile 7 çocuğu katledildi." şeklindeki iddialar doğru değildir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele kapsamında yurt içi ve yurt dışında yürüttüğü operasyonlar, doğrudan terör örgütlerine yöneliktir. Bu operasyonlar, sivillere zarar vermemek adına en yüksek hassasiyetle planlanmaktadır. Operasyonların amacı, terörist unsurları etkisiz hale getirerek; halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamaktır.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm faaliyetlerinin planlama ve icrasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmaktadır. Ayrıca bölgedeki insani yardım çalışmalarının güvenli ve aralıksız şekilde devam etmesi için her türlü destek ve yardım verilmektedir.

Uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Öteyandan DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu ise şu açıklamayı yapmıştı:

" Kobani'nin Berxbotan köyüne yönelik gerçekleştirilen SİHA saldırısında aynı aileden anne, baba ve 7 çocuğun katledildiğini, 2 yurttaşın ise yaralandığını derin bir öfke ve üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz... Barış ihtimalinin konuşulduğu bir süreçte, 7'si çocuk 9 kişilik bir aile hunharca katledildi. Bu, sıradan bir saldırı değildir; aynı zamanda barış umutlarını yok etmeye dönük bilinçli bir mesajdır. AKP iktidarını, çocukların da içerisinde olduğu sivillerin katledilmesiyle ilgili derhal bir açıklama yapmaya ve bu alçakça suçu işleyenleri açığa çıkarmaya çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

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