Siirt Şirvan'da ceviz toplamak için ağaca çıkan 61 yaşındaki kişi düşerek öldü.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt Şirvan'daki Nallıkaya köyünde 61 yaşındaki kişi, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma sevk edildi, Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Siirt'in Şirvan ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Nallıkaya köyünde M.N.B. (61), bahçede ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma sevk edildi.
Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.N.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
M.N.B'nin cenazesi, otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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