Siirt\'te İşitme Kaybı Ameliyatla Tedavi Edildi

Siirt'te işitme kaybı yaşayan hasta yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki Hamid İshak, Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Gazi Zeydoğlu tarafından ameliyata alındı.

Yapılan tetkiklerde, hastanın kemikçik zincirinde anomali olabileceği düşünülerek endoskopik orta kulak keşif ameliyatı yapıldı.???????

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeydoğlu, başarılı bir operasyon yapıldığını belirtti.

Zeydoğlu, "Hastanın işitmesini yeniden kazandırmak amacıyla, çekiç kemikçiği ile iç kulak penceresi arasına eksik kemikçiklerin görevini üstlenecek bir protez yerleştirdik. Bu müdahale sayesinde hastamız tekrar duymaya başladı." ifadelerini kullandı.