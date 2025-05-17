Siirt'te Keklik Avına 63 Bin Lira Ceza

Siirt'te keklik avlayan kişiye 63 bin lira ceza kesildi

SİİRT - Siirt'te, tuzak kurarak kınalı keklik avladığı belirlenen kişiye 63 bin lira ceza kesildi.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, tuzak kurarak kınalı keklik avı yapan bir kişiye yönelik işlem gerçekleştirdi. Yasa dışı avcılık yapan kişiye 63 bin 91 lira idari para cezası uygulanırken, DKMP personeli tarafından tuzak malzemeleri ve kekliklere el konuldu. Bakım ve tedavileri tamamlanan keklikler, ekipler tarafından doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.