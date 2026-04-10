Siirt\'te Kiriş Krizi: 8 Saatlik Kurtarma Operasyonu

SİİRT'te yapımı süren viyadük projesi için kente getirilen dev köprü kirişi, yüklendiği TIR'ın dönüşü sırasında kavşakta takılı kaldı. Yol tamamen kapanırken, 8 saatlik operasyon sonucu kiriş ekipler tarafından kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Siirt-Bitlis kara yolu Mezopotamya Kavşağı'nda meydana geldi. Pervari ilçesinde yapımı süren viyadük inşaatı için bir TIR'la nakledilen Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 50 metrelik beton köprü kirişi, aracın manevra alanının yetersizliği nedeniyle yolda takılı kaldı. Kirişin yolu tamamen kapatması ile bölgede trafik akışı durdu. Trafik ekipleri, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, kirişi hareket ettirebilmek için vinç desteğiyle çalışma başlattı. Yaklaşık 8 saat süren operasyonun ardından dev kiriş, vinçle kurtarıldı. Kirişin uygun pozisyona getirilmesi sonucu trafik normale döndü.