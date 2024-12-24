Siirt'in Pervari ilçesinde kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ambulans, ekiplerce kurtarıldı.
Doğanköy köyünde hasta almaya giden ambulans, Geçittepe mevkisinde kara saplandı.
İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.
Ambulans, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Son Dakika › Güncel › Siirt'te Mahsur Kalan Ambulans Kurtarıldı - Son Dakika
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