Siirt\'te Psikiyatri Hastası Polis Memurunu Bıçakladı

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde tedaviyi reddeden psikiyatri hastası Refik P., ailesinin yardım için çağırdığı polis memurunu bıçakladı. Refik P. gözaltına alınırken, polis memuru tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kurtalan ilçesi Yeni Mahalle'de psikiyatri hastası Refik P., ailesi tarafından tedavisinin devamı için hastaneye götürülmek istendi. Ancak Refik P. Hastaneye gitmeyi reddedince, aile polisten yardım istedi. Gelen polis memurlarından biri, Refik P.'nin bıçaklı saldırısında yaralandı. Yaralı polis, çağırılan ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polis memuru tedavisinin ardından taburcu edilirken, gözaltına alınan Refik P.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.