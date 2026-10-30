Siirt\'te sağanak sürücüleri zorladı, yıldırım 2 katlı binanın damına hasar verdi

Siirt'te sağanak sürücüleri zorladı, yıldırım 2 katlı binanın damına hasar verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'te öğle saatlerinde şiddetini artıran sağanak ve dolu, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Yeni Mahalle'de 2 katlı bir binanın damına düşen yıldırım hasara neden olurken, biriken sular sürücülerin ilerlemesini güçleştirdi.
SİİRT'te etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Yıldırımın isabet ettiği 2 katlı binanın damı zarar gördü.
Kentte öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Yeni Mahalle'de bulunan 2 katlı binanın damına ise yıldırım isabet etti. Binanın damında hasar oluştu.
Kaynak: DHA
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