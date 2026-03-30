Siirt\'te şehitler için anma töreni düzenlendi

30.03.2026 18:34
Siirt'te 8 yıl önce PKK'lı teröristlerce şehit edilen 6 güvenlik korucusu ve bir asker için Valilik tarafından anma töreni düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ekmekçiler köyündeki şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Törene katılan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, şehit yakınları ve vatandaşlarla birlikte şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Köyün taziye evinde devam eden programda şehitler için mevlit okutuldu.

Törene Siirt Şehit ve Gazi Aileleri Dernekler Federasyonu Başkanı Baki Olğaç, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve köylüler katıldı.

Siirt merkez Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce 30 Mart 2018'de gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt, Nevzat Gökçe ve Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut şehit olmuş, 3 güvenlik korucusu ve 3 asker yaralanmıştı.

Kaynak: AA

