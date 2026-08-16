Siirt\'te Yeni Yol Ulaşıma Açıldı

Siirt'te yapımı tamamlanan Pervari-Doğan-Çemikare yolu ulaşıma açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pervari-Doğan-Çemikare yolu güzergahındaki 10,2 kilometrelik çift kat sathi kaplama ile 1 kilometrelik sanat yapısı tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Kızılkaya, tamamlanan yolun vatandaşların hizmetine sunulduğunu belirtti.

Yolun ulaşım açısından daha güvenli ve konforlu hale getirildiğini ifade eden Kızılkaya, ulaşım altyapısının güçlendirilmesiyle bölgede tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesine ve üreticilerin ürünlerini daha kolay ulaştırmasına da katkı sunulduğunu kaydetti.