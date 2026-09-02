Siirt\'teki TEKNOFEST Avcı Drone Yarışması\'nda takımlar son kategori için mücadele ediyor

Siirt'te düzenlenen TEKNOFEST kapsamındaki "Savaşan İHA Yarışması"nda heyecan, "Savaşan İHA Avcı Drone Yarışması" kategorisindeki mücadeleyle devam ediyor.

Baykar yürütücülüğünde, Siirt Valiliğinin ev sahipliğinde Siirt Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyona katılan takımlar, üçüncü ve son kategori olan "Savaşan İHA Avcı Drone Yarışması"nda mücadelelerini sürdürüyor.

Türk savunma sanayisinin önemli ürünlerinden Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının (SİHA) da sergilendiği alanda, yarışmacılar ve ziyaretçiler gerçekleştirilen uçuşları ilgiyle takip ediyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Burak Erdoğan, AA muhabirine, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) "Yükselen Yıldız" burs programından yararlandığını ve organizasyonda hakem olarak görev yaptığını söyledi.

Erdoğan, "Bu yarışma ilk defa düzenleniyor. Umuyoruz ki ilerleyen süreçlerde daha başarılı bir şekilde tüm takımlarımız hedeflerine ulaşmayı başarabilecekler." dedi.

"Büyük bir ilham kaynağı oldu"

Hamidiye Avcı Drone Takımı kaptanı Kayra Necati Kara da İstanbul'dan yarışmaya katıldıklarını belirtti.

"Vakkas" adını verdikleri "drone interceptor" platformuyla yarıştıklarını dile getiren Kara, şöyle konuştu:

"Milli teknoloji hamlesi oldukça önemlidir. Türkiye'de bu alanda son 20 yılda ortaya konulan vizyon, önümüzü açma açısından çok büyük bir ilham kaynağı oldu. Bu alanda yapılan çalışmalar bize çalışma fırsatı ve çalışma alanı sundu. TEKNOFEST yarışmasında da geliştirdiğimiz ürünleri gösterebilme fırsatı sundukları için Sayın Selçuk Bayraktar'a, T3 Vakfına ve TEKNOFEST ekibine şükranlarımızı sunuyoruz."

"Yarışmada uçağımız kaza kırıma uğradı ama bu bizi yıldırmayacak"

Hamidiye Avcı Drone Takımı üyesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Fizik Bölümü öğrencisi Hayrunnisa Gümüş de küçük yaşlardan beri ilgi duyduğu TEKNOFEST'te yarışmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Uçmaya meraklı olduğunu ve bunu Siirt'te gerçekleştirme fırsatı bulduğunu anlatan Gümüş, şunları kaydetti:

"Yarışmada uçağımız kaza kırıma uğradı ama bu bizi yıldırmayacak. Sürekli azimle çalışmaya devam edeceğiz. Türk gençleri olarak asıl amacımız zaten azmetmek, çalışmak, aynı yolda ilerlemek. TEKNOFEST'in de bunlar için doğru bir yol olduğunu düşünüyorum. Allah'ın izniyle bu yolda ilerlemeye devam edeceğim. Buradaki TB2'ler, gelen uçaklar, uçan uçaklar herkesi heyecanlandırıyor. İnşallah devamı da gelecek."

"Geceler boyunca çalıştık"

Çelebi Avcı Takımı üyesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa öğrencisi Gürkan Kılınç da yarışmada istedikleri sonucu elde edemediklerini ancak bunun yarışma sürecinin bir parçası olduğunu ifade etti.

Yarışmaya katılan takımlara başarı dileyen Kılınç, "Atmosfer biraz sıcak. Bazen sıcaktan ötürü zor anlar yaşadık ancak elimizden geleni yaptık. Geceler boyunca çalıştık. Umarım gelecek sene daha iyi başarılar elde edeceğiz." dedi.

Falcon Dynamics Takımı üyesi ve Koç Üniversitesi öğrencisi Ömer Maraş ise çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Şu an ilk defa bu yarışma oluyor. Biz de çok şey bilmeden girdik ama çok şey öğrendik." ifadelerini kullandı.