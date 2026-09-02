Siirt'teki TEKNOFEST Avcı Drone Yarışması'nda takımlar son kategori için mücadele ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt'teki TEKNOFEST Avcı Drone Yarışması'nda takımlar son kategori için mücadele ediyor

Siirt\'teki TEKNOFEST Avcı Drone Yarışması\'nda takımlar son kategori için mücadele ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Havalimanı'nda TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Savaşan İHA Avcı Drone Yarışması'nda takımlar, üçüncü ve son kategoride kıyasıya mücadele sergiliyor. İlk kez yapılan yarışmada Bayraktar TB2'nin de sergilendiği alanda gençler, geliştirdikleri interceptor platformlarla uçuş gerçekleştiriyor.

Siirt'te düzenlenen TEKNOFEST kapsamındaki "Savaşan İHA Yarışması"nda heyecan, "Savaşan İHA Avcı Drone Yarışması" kategorisindeki mücadeleyle devam ediyor.

Baykar yürütücülüğünde, Siirt Valiliğinin ev sahipliğinde Siirt Havalimanı'nda gerçekleştirilen organizasyona katılan takımlar, üçüncü ve son kategori olan "Savaşan İHA Avcı Drone Yarışması"nda mücadelelerini sürdürüyor.

Türk savunma sanayisinin önemli ürünlerinden Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının (SİHA) da sergilendiği alanda, yarışmacılar ve ziyaretçiler gerçekleştirilen uçuşları ilgiyle takip ediyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Burak Erdoğan, AA muhabirine, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) "Yükselen Yıldız" burs programından yararlandığını ve organizasyonda hakem olarak görev yaptığını söyledi.

Erdoğan, "Bu yarışma ilk defa düzenleniyor. Umuyoruz ki ilerleyen süreçlerde daha başarılı bir şekilde tüm takımlarımız hedeflerine ulaşmayı başarabilecekler." dedi.

"Büyük bir ilham kaynağı oldu"

Hamidiye Avcı Drone Takımı kaptanı Kayra Necati Kara da İstanbul'dan yarışmaya katıldıklarını belirtti.

"Vakkas" adını verdikleri "drone interceptor" platformuyla yarıştıklarını dile getiren Kara, şöyle konuştu:

"Milli teknoloji hamlesi oldukça önemlidir. Türkiye'de bu alanda son 20 yılda ortaya konulan vizyon, önümüzü açma açısından çok büyük bir ilham kaynağı oldu. Bu alanda yapılan çalışmalar bize çalışma fırsatı ve çalışma alanı sundu. TEKNOFEST yarışmasında da geliştirdiğimiz ürünleri gösterebilme fırsatı sundukları için Sayın Selçuk Bayraktar'a, T3 Vakfına ve TEKNOFEST ekibine şükranlarımızı sunuyoruz."

"Yarışmada uçağımız kaza kırıma uğradı ama bu bizi yıldırmayacak"

Hamidiye Avcı Drone Takımı üyesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Fizik Bölümü öğrencisi Hayrunnisa Gümüş de küçük yaşlardan beri ilgi duyduğu TEKNOFEST'te yarışmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Uçmaya meraklı olduğunu ve bunu Siirt'te gerçekleştirme fırsatı bulduğunu anlatan Gümüş, şunları kaydetti:

"Yarışmada uçağımız kaza kırıma uğradı ama bu bizi yıldırmayacak. Sürekli azimle çalışmaya devam edeceğiz. Türk gençleri olarak asıl amacımız zaten azmetmek, çalışmak, aynı yolda ilerlemek. TEKNOFEST'in de bunlar için doğru bir yol olduğunu düşünüyorum. Allah'ın izniyle bu yolda ilerlemeye devam edeceğim. Buradaki TB2'ler, gelen uçaklar, uçan uçaklar herkesi heyecanlandırıyor. İnşallah devamı da gelecek."

"Geceler boyunca çalıştık"

Çelebi Avcı Takımı üyesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa öğrencisi Gürkan Kılınç da yarışmada istedikleri sonucu elde edemediklerini ancak bunun yarışma sürecinin bir parçası olduğunu ifade etti.

Yarışmaya katılan takımlara başarı dileyen Kılınç, "Atmosfer biraz sıcak. Bazen sıcaktan ötürü zor anlar yaşadık ancak elimizden geleni yaptık. Geceler boyunca çalıştık. Umarım gelecek sene daha iyi başarılar elde edeceğiz." dedi.

Falcon Dynamics Takımı üyesi ve Koç Üniversitesi öğrencisi Ömer Maraş ise çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Şu an ilk defa bu yarışma oluyor. Biz de çok şey bilmeden girdik ama çok şey öğrendik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Siirt Havalimanı, Teknofest, Teknoloji, Güncel, Siirt, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'teki TEKNOFEST Avcı Drone Yarışması'nda takımlar son kategori için mücadele ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız
Bakan Şimşek, spor salonu yangınında hayatını kaybeden yeğeninin taziyesine katıldı Bakan Şimşek, spor salonu yangınında hayatını kaybeden yeğeninin taziyesine katıldı
Osman Gökçek’ten babasına açılan soruşturma hakkında ilk sözler: Kimin doğru söylediği ortaya çıkacak Osman Gökçek’ten babasına açılan soruşturma hakkında ilk sözler: Kimin doğru söylediği ortaya çıkacak
Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Eski erkek arkadaşı 4 saat ifade verdi Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Eski erkek arkadaşı 4 saat ifade verdi
AK Parti’yi yasa boğan ölüm Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taziye mesajı geldi AK Parti'yi yasa boğan ölüm! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı geldi
Çanakkale’de feci kaza: 5 yaşındaki Masal hayatını kaybetti Çanakkale'de feci kaza: 5 yaşındaki Masal hayatını kaybetti
Ferhat Göçer-Sinan Akçıl geriliminde yeni perde: İhtarname gönderdi Ferhat Göçer-Sinan Akçıl geriliminde yeni perde: İhtarname gönderdi
Kayseri’de akraba kavgası kanlı bitti: 24 yaşındaki genç bıçaklandı Kayseri'de akraba kavgası kanlı bitti: 24 yaşındaki genç bıçaklandı
Markette silahlı düello Müşterilerin arasında kurşun yağdırdılar Markette silahlı düello! Müşterilerin arasında kurşun yağdırdılar
ABD düğün evini kana buladı, İran’dan jet misilleme geldi ABD düğün evini kana buladı, İran'dan jet misilleme geldi

21:54
KKTC’de gemi faciasının ardından kriz büyüyor Hükümetten çekiliyorlar
KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
21:29
Konyaspor’a eski yöneticilerinden icra şoku
Konyaspor'a eski yöneticilerinden icra şoku
20:51
“Satanizm“ tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
"Satanizm" tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
19:36
Rusya: Almanya’ya sert karşılık verilecek
Rusya: Almanya'ya sert karşılık verilecek
19:05
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması
Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
18:54
Adana’da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü
Adana'da beton mikseri yayayı ezdi: 1 ölü
18:48
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı görevden alındı
18:28
KKTC Başbakanı Üstel: Girne’de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı
KKTC Başbakanı Üstel: Girne'de alabora olan gemideki kayıp bir kişinin naaşına ulaşıldı
17:48
Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı
Diyarbakır’da cipe silahlı saldırı: 2 yaralı
17:33
Adli Tıp’tan Erhan Çelik’in sözleriyle örtüşen rapor İşte Özlem Gültekin’in kesin ölüm nedeni
Adli Tıp'tan Erhan Çelik'in sözleriyle örtüşen rapor! İşte Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni
17:00
Trabzonspor’dan Richarlison bombası
Trabzonspor'dan Richarlison bombası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 22:04:27. #7.13#
SON DAKİKA: Siirt'teki TEKNOFEST Avcı Drone Yarışması'nda takımlar son kategori için mücadele ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement