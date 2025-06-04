Sıkışan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde inşaat yıkım alanında sıkışan kedi, itfaiye ekibince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Zeytinli Mahallesi Gençlik Caddesi'ndeki inşaat alanında bir kedi yavrusunun sıkıştığı bilgisini alan itfaiye ekibi harekete geçti.
İnşaat alanına gelen ekip, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.
Kedi yavrusu, genel sağlık kontrolleri yapılmak üzere belediye ekiplerine teslim edildi.
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