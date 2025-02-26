Güney Amerika ülkesi kabusu yaşıyor: Elektrikler kesildi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
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Güney Amerika ülkesi kabusu yaşıyor: Elektrikler kesildi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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Şili'de yaşanan büyük elektrik kesintisi nedeniyle olağanüstü hal ilan edilirken; sokağa çıkma yasağı getirildi. 8 milyon evin etkilendiği kesinti nedeniyle madenlerdeki çalışmalar da durduruldu.

26.02.2025 19:35  Güncelleme: 19:58
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Şili, elektrik kesintisi nedeniyle karanlığa gömüldü. Hükümet, olağanüstü hal ilan ederek, sokağa çıkma yasağı getirdi.

Şili'nin 16 bölgesinden 14'ünde yaşanan elektrik kesintisi, hayatı durma noktasına getirdi. Şili İçişleri Bakanı Carolina Toha, ülkenin kuzeyindeki bir iletim hattı arızası nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Olağanüstü hal ilan eden Şili hükümeti, elektrik kesintisi nedeniyle ülkenin kuzeydeki Arica şehrinden güneydeki Los Lagos'a kadar yerel saatle 22.00'den 06.00'a kadar sokağa çıkma yasağı getirdi. Başkent Santiago'da da sokaklar elektrik kesintisi nedeniyle karanlığa gömüldü. Yolcular sefer sırasında duran trenlerden tahliye edilirken, Santiago metrosu kapatıldı. İçişleri Bakanlığı, güvenliği sağlamak için silahlı kuvvetleri kesintilerin yaşandığı bölgelere konuşlandırdı.

TAM 8 MİLYON EV ETKİLENDİ

Şili Ulusal Elektrik Koordinatörü (CEN), kesinti yaşanan hattın dörtte birinin tekrar devreye girdiğini ve gün içinde elektriğin yeniden sağlanmasının beklendiğini açıkladı. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ise, kesintiden 8 milyon evin etkilendiğini ancak evlerin yaklaşık yarısına elektriğin yeniden verildiğini söyledi. Boric, "Bugün olanlar çok kötü. Çünkü bir veya birkaç şirketin milyonlarca Şililinin günlük hayatını etkilemesi kabul edilemez ve bu yüzden devletin onlardan hesap sorması gerekiyor" dedi.

BAKIR MADENLERİ ETKİLENDİ

Dünyanın en büyük bakır üreticisi Şili'deki madenlerde çalışmalar, elektrik kesintisi nedeniyle durdu. Bazı madenlerde ise operasyonlar jeneratörle devam etti. Madenlerdeki çalışmaların sekteye uğraması sonucu küresel piyasaların olumsuz etkilendiği belirtildi.

Güney Amerika ülkesi kabusu yaşıyor: Elektrikler kesildi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Güney Amerika ülkesi kabusu yaşıyor: Elektrikler kesildi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Casper:
    Yazık 1 1 Yanıtla
  • Hazan Balkaya:
    Simpsonslar 28 Şubat için tarih verdi 1 0 Yanıtla
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