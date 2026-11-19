Şili'de binlerce kişi, Devlet Başkanı Jose Antonio Kast hükümetinin parlamentoda görüşülen bütçe tasarısındaki kesintileri protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Ülkenin en büyük işçi sendikası Birleşik İşçiler Merkezi (CUT) öncülüğünde düzenlenen gösteriye feminist gruplar, öğrenci birlikleri ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla binlerce kişi başkent Santiago'nun merkezinde toplandı.

Bütçe tasarısında eğitim, sağlık, güvenlik ve kültür başta olmak üzere birçok alanda ödenek kesintisi öngörülmesine tepki gösteren eylemciler, "Şili'de para var", "Bir peso bile eksik olmaz" ve "Kazanılmış haklar savunulur" sloganları attı.

CUT Başkanı Jose Manuel Diaz, İspanyol haber ajansı EFE'ye yaptığı açıklamada, kamu kaynaklarındaki kesintiler sürdüğü takdirde sokak eylemlerinin devam edeceğini vurguladı.

Diaz, "Hükümet devletten kaynak kesmeye devam ederse biz de eylemlerimizi sürdüreceğiz. Sendikal hareketin, öğretmenlerin ve öğrencilerin uğruna mücadele ettiği her bir peso, en dar gelirli kesimlere ulaşan bir pesodur. Küçülen bir bütçeye karşı mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ulusal Kamu Çalışanları Birliği (ANEF) yöneticisi Nayade Zuniga da "Bu, haklar konusunda geri adım atmayacağımız için devlet bütçesindeki kesintilere karşı emek dünyası tarafından düzenlenen bir seferberliktir. Herkes bu sağ iktidara karşı harekete geçiyor, bunu unutmamalıyız." diye konuştu.

2007 bütçesindeki kesintiler Senato'da tartışılıyor

Hükümetin ekim ayı başında Kongreye sunduğu 2027 Bütçe Yasa Tasarısı, 105,8 trilyon peso (111 milyar doların üzerinde) toplam tutarla kamu harcamalarında yüzde 1,5 artış öngörüyor.

Ancak tasarıda eğitim, sağlık, güvenlik, kültür ve toplumsal eşitlik alanlarına ayrılan ödeneklerde ciddi kesintiler yapılması, tasarının görüşüldüğü Senatoda sol muhalefetin tepkisine yol açıyor.

Şili'de demokrasiye dönüşün ardından göreve gelen ilk aşırı sağcı devlet başkanı olan Kast, mart ayında ekonomiyi canlandırma ve mali dengeyi sağlama vaadiyle iktidara gelmişti.

Seçim kampanyasında sosyal hakları koruyarak 18 ayda 6 milyar dolar tasarruf etme sözü veren Kast, Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'da göreve başlamasının hemen ardından tüm bakanlıkların bütçelerinde kesintiye gidileceğini açıklamıştı.

Hükümet bütçeyi savunuyor

Kast hükümeti, tasarının bir "kesinti bütçesi" olmadığını ve bütçe hazırlıkları kapsamında 600'ü aşkın kamu programının gözden geçirildiğini savunuyor.