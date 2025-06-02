Şili\'den İsrail\'e Ürün Yasağı Tasarısı

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli yasa dışı yerleşimcilerden gelen ürünlerin yasaklanması için Kongre'ye yasa tasarısı sunacağını açıkladı.

Boric, Valparaiso kentindeki Ulusal Kongre binasında yaptığı yıllık ulusa sesleniş konuşmasında, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırıları sert şekilde eleştirdi.

Filistin topraklarını işgal eden yasa dışı yerleşimcilerden gelen ürünlerin ülkeye girişinin engellenmesi gerektiğini vurgulayan Boric, bu konuda bir yasa tasarısını Kongre'ye sunacaklarını bildirdi. Boric, "Bununla birlikte, İsrail'in Filistin topraklarında yasadışı yerleşim yerleri kurarak uluslararası hukuku sürekli ihlal etmesi ve bu politikayı genişleteceğini yakın zamanda açıklaması nedeniyle, yasadışı işgal altındaki topraklarda üretilen ürünlerin ithalatını yasaklayan yasa tasarısını desteklemeye ve acilen gündeme getirmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

Boric, İsrail'e karşı aldıkları kararları hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bu ilkeler, İsrail hükümetinin Filistin halkına karşı işlediği soykırım ve etnik temizliğe karşı yüksek sesle itiraz etmeme neden oldu. Bu sebeple İsrail'deki büyükelçimizi istişare için çağırdım, askeri ataşelerimizin bu ülkeden çekilmesi talimatını verdim, İsrail'in geleneksel Uluslararası Hava ve Uzay Fuarı'na (FİDAE) katılımını askıya aldık."

Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olduklarını anımsatan Boric, "Uluslararası Adalet Divanı'ndan (UAD) Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı işlediği suçları soruşturmasını talep ettik. Bunun üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail hükümetinin diğer üst düzey yetkilileri hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarıldı." dedi.

"Burada sorumlu olan, İsrail halkı değil, soykırımcı hükümettir"

Boric, Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı koalisyonun "soykırımcı hükümet" olduğunu vurgulayarak, "Halklar arasında kavga etmemenizi rica ediyorum. Burada sorumlu olan, İsrail halkı değil, soykırımcı hükümettir." diye konuştu.

İspanya'nın İsrail hükümetine silah ambargosu uygulama kararına değinen Boric, "Ayrıca Savunma Bakanı'na, savunma alanında ticari ilişkilerimizi çeşitlendirerek İsrail endüstrisine olan bağımlılığımızı tüm alanlarda ortadan kaldıracak bir plan hazırlaması talimatını verdim. Bu bağlamda, İspanya Hükümeti'nin İsrail Hükümeti'ne silah ambargosu uygulama kararını destekliyoruz." şeklinde konuştu.

Boric'in açıklamaları salonda uzun süre alkışlandı. İsrail bayrağı taşıyan az sayıdaki radikal Sosyal Hristiyan Partisi temsilcileri ise tepkisiz kaldı.