Silifke'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Akdere Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın noktadaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki çalışmalar sürüyor.
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