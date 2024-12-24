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Roma Dönemi'nden 20. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim yeri olan Mersin'deki Silifke Kalesi'nde temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Silifke Belediyesinin açıklamasına göre, 185 metre yüksekliğindeki tepede yer alan tarihi kalede Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ot ve çalı temizliği yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Kazı ve restorasyonun tamamlanmasıyla kale, ilçemizin turizm potansiyeline büyük ivme kazandıracaktır." ifadesini kullandı.