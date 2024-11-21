Silivri Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahibi Çocuklara Kış Yardımı

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(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, kış günlerinde ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürecek bir projeyi hayata geçirdi. Belediye tarafından hazırlanan kışlık mont ve botlar, ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı.

Silivri Belediyesi ihtiyaç sahibi çocuklara yardım etmeye devam ediyor. Soğuk kış günlerinde üşümemeleri için çocukların yaş gruplarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanan 600 adet kışlık mont ve bot, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.