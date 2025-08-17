Silivri\'de Denize Girmek Yasaklandı

SİLİVRİ Kaymakamlığı tarafından yoğun rüzgar ve dalga boyu yüksekliği nedeniyle Silivri'de denize girmek 15-16 ve 17 Ağustos'ta yasaklandı. Yasağa aldırış etmeyenler plaj ve sahilleri doldurdu. Sahil Güvenlik ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı denizde bekleyişini sürdürürken, zabıta ekipleri ise vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Silivri'de haftasonu havanın güneşli olmasını fırsat bilenler, denize girmek için Silivri Kumluk Plajı'ndaydı. Silivri Kaymakamlığı tarafından yoğun rüzgar ve dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girmenin 15-16 ve 17 Ağustos'ta yasaklanmasına rağmen, vatandaşlar denize girerek vakit geçirdi. Silivri Belediyesine bağlı zabıta, İlçe Jandarma ekipleri ve Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, denize girenlere sık sık uyarılarda bulundu. Küçükçekmece'den Kumluk Plajı'na gelen Turgut Gürbüz, "Bence gayet iyi burası, burada akıntı fazla yok. Belli noktalarda güvenlik ipini geçmediğimiz sürece sıkıntı yok" diye konuştu.

'GÖREVLİLER DENİZE GİRMEMEMİZ İÇİN UYARDI'

Kumluk Plajı'na gelenlerden Mehmet Karataş ise, "Sabah erken kalktık denize girelim dedik. Cankurtaran ve zabıta ekipleri denize girmememiz konusunda uyardılar yasak diye. İnadına uyarı anonsunu bekliyorum. Onların anons yapmasını bekliyorum. Akşam 18.00'e kadar bekleyeceğim. Anons yaptıkça denize gireceğim" dedi. Eyüp Sultan'dan geldim Silivri'ye 1,5 saatte geldim. Herşeyimi kurdum denize gireceğim anons yapıldı." diyerek tepkisini dile getirdi. Plajda bulunan 'Bu alanda denize girmek tehlikeli ve yasaktır' uyarı tabelası ise dikkat çekti.