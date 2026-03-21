Silivri'de Ticari Araç Duvara Çarptı

Silivri'de yolun kenarındaki restoranın duvarına çarpıp 5 metre yükseklikten düşen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Selimpaşa Limanı'nda seyreden, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 DU 0711 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki bir restoranın duvarına çarptı.
Aracın yaklaşık 5 metrelik yükseklikten düşmesi sonucu sürücü ile yanındaki kişi yaralandı.
Araçta sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
