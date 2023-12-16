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Silivri'de TIR Kazası: 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Silivri'de TIR Kazası: 7 Kişi Yaralandı

Silivri'de meydana gelen trafik kazasında TIR, ani fren yaptığı iddia edilen otomobile çarptı ve ters döndü. TIR sürücüsü başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

16.12.2023 - 19:06,  Güncelleme: 19:08
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SİLİVRİ'de TIR ani fren yaptığı iddia edilen yabancı plakalı otomobile arkadan çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR otoyolda ters döndü. TIR sürücüsü başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza TEM Avrupa Otoyolu Kovaderesi mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul istikametinde ilerleyen F.A. yönetimindeki 11 AAT 623 plakalı TIR, ani fren yapan A.M. idaresindeki K 0106 BB Bulgaristan plakalı otomobile arkadan çarptı.Otomobildeki 2 kişi yaralandı. TIR sürücüsü çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otoyolda ters dönen TIR, N.A. yönetimindeki 38 ABA 855 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle üç şeridin trafiğe kapatıldığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Silivri\'de TIR Kazası: 7 Kişi Yaralandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Silivri'de TIR Kazası: 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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